"Отказ от высочайших идеалов США" — Гаррис жестко раскритиковала Трампа

Бывшая вице-президент США Камала Гаррис выступила с острой критикой в сторону президента Дональда Трампа. Это произошло впервые после проигравших выборов 2024 года.
Главные тезисы
- Камала Гаррис жестко раскритиковала президента Трампа за отказ от высочайших идеалов Америки.
- Гаррис призвала американцев организовываться, баллотироваться и защищать свои права и ценности.
- Политик обвинила Трампа в устрашении и создании хаоса с целью укрепить свою власть.
Гаррис жестко раскритиковала политику Трампа
Демократка выступила на мероприятии в Сан-Франциско к 20-й годовщине основания Emerge America — организации, поощряющей женщин-демократок к карьере политикань и баллотированию на выборные должности.
Гаррис во время своей речи резко раскритиковала первые 100 дней Трампа у власти.
Это выступление Гаррис стало самым мощным с момента возвращения Трампа в Белый дом. Фактически он ознаменовал возвращение Гарриса на политическую арену.
Камала Гаррис во время выступления заявила, что страна наблюдает "полный отказ президента от самых высоких идеалов Америки". Она похвалила лидеров и институции, сопротивляющихся Трампу и его политике — от членов Конгресса до судей, которые, как сказала демократка, "поддерживают верховенство права перед лицом тех, кто хочет их заключить в тюрьму", университетов, которые не подчиняются "неконституционным требованиям", и обычных американцев.
Политика также обвинила Трампа в умышленном запугивании и распространении хаоса для укрепления собственной власти.
Гаррис также призывая американцев продолжать организовываться, баллотироваться в должности и отстаивать основные права и ценности.
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