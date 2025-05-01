"Отказ от высочайших идеалов США" — Гаррис жестко раскритиковала Трампа

Бывшая вице-президент США Камала Гаррис выступила с острой критикой в сторону президента Дональда Трампа. Это произошло впервые после проигравших выборов 2024 года.

Гаррис жестко раскритиковала политику Трампа

Демократка выступила на мероприятии в Сан-Франциско к 20-й годовщине основания Emerge America — организации, поощряющей женщин-демократок к карьере политикань и баллотированию на выборные должности.

Гаррис во время своей речи резко раскритиковала первые 100 дней Трампа у власти.

Это выступление Гаррис стало самым мощным с момента возвращения Трампа в Белый дом. Фактически он ознаменовал возвращение Гарриса на политическую арену.

Камала Гаррис во время выступления заявила, что страна наблюдает "полный отказ президента от самых высоких идеалов Америки". Она похвалила лидеров и институции, сопротивляющихся Трампу и его политике — от членов Конгресса до судей, которые, как сказала демократка, "поддерживают верховенство права перед лицом тех, кто хочет их заключить в тюрьму", университетов, которые не подчиняются "неконституционным требованиям", и обычных американцев.

Политика также обвинила Трампа в умышленном запугивании и распространении хаоса для укрепления собственной власти.

Они рассчитывают на то, что если им удастся напугать одних людей, это будет иметь устрашающий эффект на других. Но они не замечают, что страх — это не единственная вещь, которая заразна. Смелость заразна. Камала Гаррис Политиканя

Гаррис также призывая американцев продолжать организовываться, баллотироваться в должности и отстаивать основные права и ценности.