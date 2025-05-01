"Отказ от высочайших идеалов США" — Гаррис жестко раскритиковала Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

"Отказ от высочайших идеалов США" — Гаррис жестко раскритиковала Трампа

Гаррис
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Источник:  The Guardian

Бывшая вице-президент США Камала Гаррис выступила с острой критикой в сторону президента Дональда Трампа. Это произошло впервые после проигравших выборов 2024 года.

Главные тезисы

  • Камала Гаррис жестко раскритиковала президента Трампа за отказ от высочайших идеалов Америки.
  • Гаррис призвала американцев организовываться, баллотироваться и защищать свои права и ценности.
  • Политик обвинила Трампа в устрашении и создании хаоса с целью укрепить свою власть.

Гаррис жестко раскритиковала политику Трампа

Демократка выступила на мероприятии в Сан-Франциско к 20-й годовщине основания Emerge America — организации, поощряющей женщин-демократок к карьере политикань и баллотированию на выборные должности.

Гаррис во время своей речи резко раскритиковала первые 100 дней Трампа у власти.

Это выступление Гаррис стало самым мощным с момента возвращения Трампа в Белый дом. Фактически он ознаменовал возвращение Гарриса на политическую арену.

Камала Гаррис во время выступления заявила, что страна наблюдает "полный отказ президента от самых высоких идеалов Америки". Она похвалила лидеров и институции, сопротивляющихся Трампу и его политике — от членов Конгресса до судей, которые, как сказала демократка, "поддерживают верховенство права перед лицом тех, кто хочет их заключить в тюрьму", университетов, которые не подчиняются "неконституционным требованиям", и обычных американцев.

Политика также обвинила Трампа в умышленном запугивании и распространении хаоса для укрепления собственной власти.

Они рассчитывают на то, что если им удастся напугать одних людей, это будет иметь устрашающий эффект на других. Но они не замечают, что страх — это не единственная вещь, которая заразна. Смелость заразна.

Камала Гаррис

Камала Гаррис

Политиканя

Гаррис также призывая американцев продолжать организовываться, баллотироваться в должности и отстаивать основные права и ценности.

Напомним, что выборы в США прошли 4 ноября 2024 года. Трамп одержал победу на выборах, а Камала Гаррис проиграла. Республиканская партия получила большинство в Конгрессе. Инаугурация Трампа прошла 20 января 2025 года.

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