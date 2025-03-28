Харрис активно готовилась к смерти Байдена — неожиданные детали

Команда бывшей вице-президентки США Камалы Харрис разрабатывала целую стратегию и алгоритм действий, опасаясь того, что экс-президент Джо Байден может уйти из жизни еще на посту лидера страны.
Главные тезисы
- Важные подробности раскрыты в новой книге авторов Джонатана Аллена и Эми Парнс.
- Члены команды Харрис составляли список федеральных судей, которые могли бы привести вице-президентку к присяге в случае смерти Байдена.
Байден мог умереть в должности президента
Подробности событий в Белом доме описаны в новой книге "Битва: внутри самой дикой битвы за Белый дом" Джонатана Аллена и Эми Парнс.
Как выяснилось, представители Демократической партии проводили тайные переговоры, чтобы спланировать снятие Джо Байдена как кандидата в президенты от партии уже в 2023 году.
Не менее шокирует тот факт, что Камала Харрис и члены ее команды создавали специальную стратегию, поскольку хотели быть готовы даже к худшему развитию событий, а именно смерти Байден в должности президента.
Авторы книги утверждают, что этим занимался Джамал Симмонс, директор по коммуникациям Гаррис.
Более того, он даже составил список из федеральных судей, которые могли бы привести вице-президентку США к присяге.
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