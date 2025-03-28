Харрис активно готовилась к смерти Байдена — неожиданные детали

Команда бывшей вице-президентки США Камалы Харрис разрабатывала целую стратегию и алгоритм действий, опасаясь того, что экс-президент Джо Байден может уйти из жизни еще на посту лидера страны.

Байден мог умереть в должности президента

Подробности событий в Белом доме описаны в новой книге "Битва: внутри самой дикой битвы за Белый дом" Джонатана Аллена и Эми Парнс.

Как выяснилось, представители Демократической партии проводили тайные переговоры, чтобы спланировать снятие Джо Байдена как кандидата в президенты от партии уже в 2023 году.

Не менее шокирует тот факт, что Камала Харрис и члены ее команды создавали специальную стратегию, поскольку хотели быть готовы даже к худшему развитию событий, а именно смерти Байден в должности президента.

Авторы книги утверждают, что этим занимался Джамал Симмонс, директор по коммуникациям Гаррис.

Более того, он даже составил список из федеральных судей, которые могли бы привести вице-президентку США к присяге.