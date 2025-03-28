Гарріс активно готувалася до смерті Байдена — неочікувані деталі

Команда колишньої віцепрезидентки США Камали Гарріс розробляла цілу стратегію та алгоритм дій, побоюючись того експрезидент Джо Байден може піти з життя ще на посаді лідера країни.

Байден міг померти на посаді президента

Подробиці подій у Білому домі описані у новій книзі "Битва: всередині найдикішої битви за Білий дім" Джонатана Аллена і Емі Парнс.

Як виявилося, представники Демократичної партії проводили таємні переговори, щоб спланувати зняття Джо Байдена як кандидата в президенти від партії вже у 2023 році.

Не менше шокує той факт, що Камала Гарріс та члени її команди створювали спеціальну стратегію, оскільки хотіли бути готовими навіть до найгіршого розвитку подій, а саме смерть Байден на посаді президента.

Автори книги стверджують, що цим займався Джамал Сіммонс, директор з комунікацій Гарріс.

Ба більше, він навіть склав список з федеральних суддів, які могли б привести віцепрезидентку США до присяги.