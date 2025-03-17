Трамп оголосив недійсними помилування, які Байден підписав наприкінці каденції президента

Президент США Дональд Трамп оголосив недійсними помилування, які його попередник Джо Байден підписав у свій останній день на посаді.

Помилування, що підписав Байден, оголошуються недійсними — Трамп

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Помилування", які сонний Джо Байден дарував, оголошуються недійсними, такими, що не мають юридичної сили і наслідків, оскільки їх підписав автоматичний пристрій, що відтворює підпис. Іншими словами, Джо Байден не підписував їх. Дональд Трамп Президент США

Президент США додав, що Байден навіть не знав, які саме помилування підписував.

Необхідні документи про помилування не були роз'яснені Байдену або схвалені ним. Він нічого про них не знав, а ті, хто знав, могли вчинити злочин, — написав Трамп, але при цьому не надав жодних доказів на підтвердження своїх слів.

Видання Bloomberg зазначає, що аналогічні аргументи наводив консервативний Фонд "Спадщина", який стверджує, що Байден використовував факсиміле, на основі, здавалося б, ідентичних підписів, знайдених на кількох документах Байдена.

Коментарі Трампа свідчать про те, що його адміністрація може спробувати переслідувати деяких з найбільших політичних супротивників президента, включаючи колишню конгресвумен Ліз Чейні, відставного генерала Марка Міллі та експерта з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі. Поширити

Право помилування вже давно вважається одним з найбільш абсолютних повноважень президента — і суди неохоче встановлюють будь-які обмеження на те, як воно надається.

Хоча Трамп визнав, що суди повинні в кінцевому підсумку приймати рішення щодо обґрунтованості помилування, його коментарі відкривають можливість того, що Міністерство юстиції може спробувати переслідувати деяких з найбільших політичних супротивників президента.

Це не моє рішення — це буде вирішувати суд — але я б сказав, що вони не мають юридичної сили, тому що я впевнений, що Байден не мав жодного уявлення про те, що це відбувалося, і хтось використовував автоматичну ручку, щоб підписувати і видавати помилування, — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One у неділю ввечері.

У рішенні федерального апеляційного суду від 2024 року йдеться про те, що помилування не обов'язково має бути в письмовій формі. У висновку Міністерства юстиції від 1929 року зазначалося, що "ні Конституція, ні закони не встановлюють метод, за допомогою якого має здійснюватися помилування, або докази його здійснення. Це повністю належить до компетенції президента".