Трамп і Байден зустрілися у Білому домі перед інавгурацією 47-го президента США
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Трамп і Байден зустрілися у Білому домі перед інавгурацією 47-го президента США

Білий дім
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Джерело:  CNN

Обраний президент США Дональд Трамп 20 січня прибув до Білого дому, де його привітав чинний лідер Штатів Джо Байден.

Головні тези:

  • Обраний президент Дональд Трамп прибув до Білого дому, де зустрівся з чинним лідером Джо Байденом перед церемонією інавгурації.
  • Церемонія інавгурації розпочнеться у Капітолії США, де присутнім стали відомі гості, серед яких президент Аргентини, Elon Musk та Jeff Bezos.
  • Церемонію інавгурації перенесли до закритого приміщення через сильні морози в США, а присутність гостей обмежили до близько 800 людей.
  • До церемонії Байден залишив листа для Трампа в Овальному кабінеті, що стало предметом цікавості для журналістів та глядачів.

Трамп зустрівся з Байденом перед інавгурацією

Спершу Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією прибули на службу в єпископальну церкву Святого Іоанна біля Білого дому.

Служба в церкві

Після цього Байден і перша леді Джилл Байден привітали Трампа і Меланію Трамп у Білому домі. Очікується, що вони разом питимуть чай.

Після чого за традицією президент, що йде, супроводжує обраного президента в Капітолій США на церемонію присяги.

"Ласкаво просимо додому", — заявив чинний президент США.

Подружжя Трампів та Байденів

За традицією президент, який покидає свою посаду, супроводжує новообраного президента до Капітолія США на церемонію присяги. Проте у 2021 році, як пише видання, Трамп поставився до Байдена зневажливо і не продовжив традицію запрошувати обраного президента до Білого дому.

Що ще відбувається у Вашингтоні перед інавгурацією Трампа

Церемонія інавгурації Трампа розпочнеться о 19:00 за київським часом.

О 17:52 Дональд Трамп та Джо Байден вже прибули в одному лімузині до Капітолію.

Раніше Джо Байден підтвердив, що залишив в Овальному кабінеті лист для Дональда Трампа.

Це між нами з Трампом, — відповів Байден на запитання журналістів щодо змісту листа.

У Капітолій почали прибувати перші гості, зокрема президент Аргентини Хав'єр Мілей, власник Tesla, X і SpaceX Ілон Маск, мільярдер Джефф Безос, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Очікується, що на інавгурації Трампа в Ротонді Капітолію будуть присутні близько 800 людей. Нагадаємо, церемонію перенесли до закритого приміщення через сильні морози в США.

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