Трамп і Байден зустрілися у Білому домі перед інавгурацією 47-го президента США

Обраний президент США Дональд Трамп 20 січня прибув до Білого дому, де його привітав чинний лідер Штатів Джо Байден.

Трамп зустрівся з Байденом перед інавгурацією

Спершу Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією прибули на службу в єпископальну церкву Святого Іоанна біля Білого дому.

Служба в церкві

Після цього Байден і перша леді Джилл Байден привітали Трампа і Меланію Трамп у Білому домі. Очікується, що вони разом питимуть чай.

Після чого за традицією президент, що йде, супроводжує обраного президента в Капітолій США на церемонію присяги.

"Ласкаво просимо додому", — заявив чинний президент США. Поширити

Подружжя Трампів та Байденів

За традицією президент, який покидає свою посаду, супроводжує новообраного президента до Капітолія США на церемонію присяги. Проте у 2021 році, як пише видання, Трамп поставився до Байдена зневажливо і не продовжив традицію запрошувати обраного президента до Білого дому.

Що ще відбувається у Вашингтоні перед інавгурацією Трампа

Церемонія інавгурації Трампа розпочнеться о 19:00 за київським часом.

О 17:52 Дональд Трамп та Джо Байден вже прибули в одному лімузині до Капітолію.

Раніше Джо Байден підтвердив, що залишив в Овальному кабінеті лист для Дональда Трампа.

Це між нами з Трампом, — відповів Байден на запитання журналістів щодо змісту листа. Поширити

У Капітолій почали прибувати перші гості, зокрема президент Аргентини Хав'єр Мілей, власник Tesla, X і SpaceX Ілон Маск, мільярдер Джефф Безос, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.