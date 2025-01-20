Трамп і Байден зустрілися у Білому домі перед інавгурацією 47-го президента США

Обраний президент США Дональд Трамп 20 січня прибув до Білого дому, де його привітав чинний лідер Штатів Джо Байден.
Головні тези:
- Обраний президент Дональд Трамп прибув до Білого дому, де зустрівся з чинним лідером Джо Байденом перед церемонією інавгурації.
- Церемонія інавгурації розпочнеться у Капітолії США, де присутнім стали відомі гості, серед яких президент Аргентини, Elon Musk та Jeff Bezos.
- Церемонію інавгурації перенесли до закритого приміщення через сильні морози в США, а присутність гостей обмежили до близько 800 людей.
- До церемонії Байден залишив листа для Трампа в Овальному кабінеті, що стало предметом цікавості для журналістів та глядачів.
Трамп зустрівся з Байденом перед інавгурацією
Спершу Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією прибули на службу в єпископальну церкву Святого Іоанна біля Білого дому.
Після цього Байден і перша леді Джилл Байден привітали Трампа і Меланію Трамп у Білому домі. Очікується, що вони разом питимуть чай.
Після чого за традицією президент, що йде, супроводжує обраного президента в Капітолій США на церемонію присяги.
За традицією президент, який покидає свою посаду, супроводжує новообраного президента до Капітолія США на церемонію присяги. Проте у 2021 році, як пише видання, Трамп поставився до Байдена зневажливо і не продовжив традицію запрошувати обраного президента до Білого дому.
Що ще відбувається у Вашингтоні перед інавгурацією Трампа
Церемонія інавгурації Трампа розпочнеться о 19:00 за київським часом.
О 17:52 Дональд Трамп та Джо Байден вже прибули в одному лімузині до Капітолію.
Раніше Джо Байден підтвердив, що залишив в Овальному кабінеті лист для Дональда Трампа.
У Капітолій почали прибувати перші гості, зокрема президент Аргентини Хав'єр Мілей, власник Tesla, X і SpaceX Ілон Маск, мільярдер Джефф Безос, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Очікується, що на інавгурації Трампа в Ротонді Капітолію будуть присутні близько 800 людей. Нагадаємо, церемонію перенесли до закритого приміщення через сильні морози в США.
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