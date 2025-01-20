Трамп и Байден встретились в Белом доме перед инаугурацией 47-го президента США

Избранный президент США Дональд Трамп 20 января прибыл в Белый дом, где его поздравил действующий лидер Штатов Джо Байден.

Трамп встретился с Байденом перед инаугурацией

Сначала Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией прибыли на службу в епископальную церковь Святого Иоанна у Белого дома.

Служба в церкви

После этого Байден и первая леди Джилл Байден поздравили Трампа и Меланию Трамп в Белом доме. Ожидается, что они будут вместе пить чай.

После чего по традиции идущий президент сопровождает избранного президента в Капитолий США на церемонию присяги.

"Добро пожаловать домой", — заявил действующий президент США. Поделиться

Супруги Трампов и Байденов

По традиции президент, покидающий свой пост, сопровождает новоизбранного президента в Капитолий США на церемонию присяги. Однако в 2021 году, как пишет издание, Трамп отнесся к Байдену пренебрежительно и не продолжил традицию приглашать избранного президента в Белый дом.

Что еще происходит в Вашингтоне перед инаугурацией Трампа

Церемония инаугурации Трампа начнется в 19.00 по киевскому времени.

В 17:52 Дональд Трамп и Джо Байден уже прибыли в одном лимузине в Капитолий.

Ранее Джо Байден подтвердил, что оставил в Овальном кабинете письмо для Дональда Трампа.

Это между нами с Трампом, — ответил Байден на вопросы журналистов о содержании письма. Поделиться

В Капитолий начали прибывать первые гости, в том числе президент Аргентины Хавьер Милей, владелец Tesla, X и SpaceX Илон Маск, миллиардер Джефф Безос, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.