Трамп и Байден встретились в Белом доме перед инаугурацией 47-го президента США

Избранный президент США Дональд Трамп 20 января прибыл в Белый дом, где его поздравил действующий лидер Штатов Джо Байден.
Главные тезисы
- Избранный президент Дональд Трамп прибыл в Белый дом, где его поздравил действующий лидер США Джо Байден перед церемонией инаугурации.
- Церемония инаугурации перенесена в закрытое помещение из-за сильных морозов, присутствие ограничено около 800 гостями.
- Перед церемонией Байден оставил Трампу письмо в Овальном кабинете, вызвавшее интерес у журналистов и зрителей.
Трамп встретился с Байденом перед инаугурацией
Сначала Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией прибыли на службу в епископальную церковь Святого Иоанна у Белого дома.
После этого Байден и первая леди Джилл Байден поздравили Трампа и Меланию Трамп в Белом доме. Ожидается, что они будут вместе пить чай.
После чего по традиции идущий президент сопровождает избранного президента в Капитолий США на церемонию присяги.
По традиции президент, покидающий свой пост, сопровождает новоизбранного президента в Капитолий США на церемонию присяги. Однако в 2021 году, как пишет издание, Трамп отнесся к Байдену пренебрежительно и не продолжил традицию приглашать избранного президента в Белый дом.
Что еще происходит в Вашингтоне перед инаугурацией Трампа
Церемония инаугурации Трампа начнется в 19.00 по киевскому времени.
В 17:52 Дональд Трамп и Джо Байден уже прибыли в одном лимузине в Капитолий.
Ранее Джо Байден подтвердил, что оставил в Овальном кабинете письмо для Дональда Трампа.
В Капитолий начали прибывать первые гости, в том числе президент Аргентины Хавьер Милей, владелец Tesla, X и SpaceX Илон Маск, миллиардер Джефф Безос, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Ожидается, что на инаугурации Трампа в Ротонде Капитолия будут присутствовать около 800 человек. Напомним, церемонию перенесли в закрытое помещение из-за сильных морозов в США.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-