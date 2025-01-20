Байден заранее помиловал нескольких чиновников своей администрации перед инаугурацией Трампа

Президент США Джо Байден днем 20 января объявил о заочном помиловании для доктора Энтони Фаучи, генерала в отставке Марка Милли и конгрессменов, расследовавших нападение на Капитолий 6 января 2021 года, чтобы оградить их от возможных преследований со стороны новой администрации.

Байден заранее помиловал нескольких чиновников своей администрации

Выдачу этих помилований не следует ошибочно воспринимать как признание того, что кто-либо из этих лиц причастен к каким-либо противоправным действиям, кроме того, это не следует неправильно толковать как признание вины в любом правонарушении, — заявил Байден. Поделиться

Он подчеркнул, что нация благодарна этим государственным служащим за их приверженность стране.

Решение Байдена было принято после того, как Дональд Трамп заявил о списке врагов, к которым отнес тех, кто, по его мнению, обманул его политически или пытался привлечь к ответственности за его попытку отменить свое поражение на выборах 2020 года.

CNN отмечает, что эти превентивные помилования касаются нескольких откровенных критиков Трампа, среди которых бывший конгрессвумен Лиз Чейни.

Энтони Фаучи занимал должность директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, в частности во время пандемии COVID-19 при первом президентстве Трампа. Поделиться

Марк Милли занимал должность главы Объединенного комитета начальников штабов США и называл Трампа «фашистом».

Где и когда смотреть инаугурацию Трампа

"Голос Америки на украинском " будет транслировать церемонию инаугурации вживую 20 января с переводом на украинский язык.

В течение 3,5 часов эфира вы увидите весь процесс передачи власти в США и принесение присяги нового президента.

В Белом доме Джо Байден передаст власти Дональду Трампу.