Байден заранее помиловал нескольких чиновников своей администрации перед инаугурацией Трампа

Президент США Джо Байден днем 20 января объявил о заочном помиловании для доктора Энтони Фаучи, генерала в отставке Марка Милли и конгрессменов, расследовавших нападение на Капитолий 6 января 2021 года, чтобы оградить их от возможных преследований со стороны новой администрации.
Главные тезисы
- Байден заочно помиловал нескольких чиновников своей администрации перед инаугурацией Трампа для обеспечения их защиты.
- Помилование не означает признания вины и не является признанием правонарушений получателей.
- Решение Байдена было принято в связи с заявлениями Трампа о списке врагов, среди которых были его критики.
- Джо Байден передаст власть Дональду Трампу во время инаугурационной церемонии в Белом доме.
- Трансляция инаугурации Трампа доступна для украинцев на различных платформах, включая YouTube и Facebook.
Байден заранее помиловал нескольких чиновников своей администрации
Он подчеркнул, что нация благодарна этим государственным служащим за их приверженность стране.
Решение Байдена было принято после того, как Дональд Трамп заявил о списке врагов, к которым отнес тех, кто, по его мнению, обманул его политически или пытался привлечь к ответственности за его попытку отменить свое поражение на выборах 2020 года.
CNN отмечает, что эти превентивные помилования касаются нескольких откровенных критиков Трампа, среди которых бывший конгрессвумен Лиз Чейни.
Марк Милли занимал должность главы Объединенного комитета начальников штабов США и называл Трампа «фашистом».
Где и когда смотреть инаугурацию Трампа
"Голос Америки на украинском " будет транслировать церемонию инаугурации вживую 20 января с переводом на украинский язык.
В течение 3,5 часов эфира вы увидите весь процесс передачи власти в США и принесение присяги нового президента.
В Белом доме Джо Байден передаст власти Дональду Трампу.
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