Байден наперед помилував кількох чиновників своєї адміністрації перед інавгурацією Трампа

Президент США Джо Байден вдень 20 січня оголосив про заочне помилування для доктора Ентоні Фаучі, генерала у відставці Марка Міллі та конгресменів, які розслідували напад на Капітолій 6 січня 2021 року, щоб захистити їх від можливих переслідувань з боку нової адміністрації.

Байден наперед помилував кількох чиновників своєї адміністрації

Видачу цих помилувань не слід помилково сприймати як визнання того, що будь-хто з цих осіб причетний до будь-яких протиправних дій, крім того, це не слід неправильно тлумачити як визнання провини в будь-якому правопорушенні, — заявив Байден. Поширити

Він підкреслив, що нація вдячна цим державним службовцям за їхню відданість країні.

Рішення Байдена було прийнято після того, як Дональд Трамп заявив про «список ворогів», до яких відніс тих, хто, на його думку, обманув його політично або намагався притягнути до відповідальності за його спробу скасувати свою поразку на виборах 2020 року.

CNN зазначає, що ці превентивні помилування стосуються кількох відвертих критиків Трампа, серед яких колишня конгресвумен Ліз Чейні.

Ентоні Фаучі обіймав посаду директора Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США, зокрема під час пандемії COVID-19, за першого президентства Трампа. Поширити

Марк Міллі обіймав посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів США і називав Трампа «фашистом».

Де та коли дивитися інавгурацію Трампа

“Голос Америки Українською” транслюватиме церемонію інавгурації наживо 20 cічня з перекладом українською мовою. Вмикайте трансляцію о 17:30 за Києвом на вебсайті, у мережах YouTube, Facebook та X.

Протягом 3,5 годин етеру ви побачите увесь процес передачі влади у США та складання присяги нового президента.

У Білому домі Джо Байден передасть владу Дональду Трампу. Також відбудеться традиційне чаювання президентів.