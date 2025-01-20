Нелегитимный президент России Владимир Путин 20 января лживо заявил, что Москва открыта для диалога с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине.

Путин собрался обсуждать с Трампом "украинский конфликт"

Об этом он заявил во время совещания Совбеза РФ.

По словам Путина, целью переговоров с новой администрацией США должно быть "не короткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех народов, проживающих в этом регионе".

Безусловно, мы приветствуем такое настроение и избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность. Подчеркну, что мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать равные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Поделиться

В то же время он цинично отметил равноправную основу диалога, а также заявил, что главное устранить "главную причину конфликта в Украине".

Трамп планирует поговорить с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным спустя "несколько дней" после инаугурации

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников, одна из целей такого разговора — обсудить личную встречу в ближайшие месяцы в попытках Трампа закончить войну в Украине.

Отмечено, что в команде будущего главы Белого дома по нацбезопасности начали работать над организацией звонка с Путиным несколько недель назад. Однако пока неизвестна окончательная дата разговора.

Любые переговоры между двумя мужчинами будут отражать резкий разрыв с подходом президента Джо Байдена. Он не разговаривал непосредственно с Путиным почти три года, опасаясь, что любой разговор был бы полезен для разрешения конфликта. Трамп видит вещи по-другому. Его взгляд, описанный человеком, знакомым с его мышлением, состоит в том, что прямое взаимодействие с Путиным — это именно то, что нужно, чтобы найти решение для прекращения войны, — подчеркивает CNN. Поделиться

Во время предвыборной кампании Трамп обещал прекратить войну РФ против Украины в течение 24 часов его президентства. Однако сейчас, перед инаугурацией, нет признаков того, что война "находится на грани завершения".