Путін цинічно заявив про відкритість до діалогу з Трампом щодо "українського конфлікту"

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін 20 січня брехливо заявив, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.
Головні тези:
- Володимир Путін заявив про відкритість до діалогу з Дональдом Трампом стосовно українського конфлікту на нараді Радбезу РФ.
- Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з Путіним незабаром після інавгурації для обговорення вирішення війни в Україні.
- Підходи Трампа та Байдена до спілкування з Путіним суттєво відрізняються, проте американський лідер вважає пряму взаємодію з російським президентом ефективним шляхом урегулювання конфлікту.
- До інавгурації Трамп обіцяв припинити війну український конфлікт протягом 24 годин, однак після обрання його немає ознак завершення війни.
- Команда Трампа сподівається швидко розпочати роботу над планом врегулювання конфлікту в Україні, а переговори з Путіним можуть стати першим кроком в цьому напрямку.
Путін зібрався обговорювати з Трампом “український конфлікт”
Про це він заявив під час наради Радбезу РФ.
За словами Путіна метою переговорів з новою адміністрацією США має бути "не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні".
Водночас він цинічно наголосив на рівноправній основі діалогу, а також заявив, що головне усунути "головну причину конфлікту в Україні".
Трамп планує поговорити з Путіним
Обраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним через "декілька днів" після інавгурації
Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників видання, одна з цілей такої розмови — обговорити особисту зустріч найближчими місяцями в намаганнях Трампа закінчити війну в Україні.
Зазначено, що в команді майбутнього очільника Білого дому з нацбезпеки почали працювати над організацією дзвінка з Путіним кілька тижнів тому. Проте наразі невідома остаточна дата розмови.
Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв припинити війну РФ проти України протягом 24-х годин його президентства. Однак зараз, перед інавгурацією, немає ознак, що війна "перебуває на межі завершення".
Натомість майбутній американський лідер і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання: його можуть реалізувати в перші місяці президентства Трампа, зокрема завдяки його безпосередній розмові з Путіним.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-