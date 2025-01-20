Путін цинічно заявив про відкритість до діалогу з Трампом щодо "українського конфлікту"
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Путін цинічно заявив про відкритість до діалогу з Трампом щодо "українського конфлікту"

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін 20 січня брехливо заявив, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.

Головні тези:

  • Володимир Путін заявив про відкритість до діалогу з Дональдом Трампом стосовно українського конфлікту на нараді Радбезу РФ.
  • Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з Путіним незабаром після інавгурації для обговорення вирішення війни в Україні.
  • Підходи Трампа та Байдена до спілкування з Путіним суттєво відрізняються, проте американський лідер вважає пряму взаємодію з російським президентом ефективним шляхом урегулювання конфлікту.
  • До інавгурації Трамп обіцяв припинити війну український конфлікт протягом 24 годин, однак після обрання його немає ознак завершення війни.
  • Команда Трампа сподівається швидко розпочати роботу над планом врегулювання конфлікту в Україні, а переговори з Путіним можуть стати першим кроком в цьому напрямку.

Путін зібрався обговорювати з Трампом “український конфлікт”

Про це він заявив під час наради Радбезу РФ.

За словами Путіна метою переговорів з новою адміністрацією США має бути "не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні".

Безумовно ми вітаємо такий настрій і обраного президента Сполучених Штатів Америки зі вступом на посаду. Підкреслю, ми ніколи не відмовлялися від діалогу, завжди були готові підтримувати рівні стосунки співпраці з будь-якою американською адміністрацією.

Водночас він цинічно наголосив на рівноправній основі діалогу, а також заявив, що головне усунути "головну причину конфлікту в Україні".

Трамп планує поговорити з Путіним

Обраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним через "декілька днів" після інавгурації

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, одна з цілей такої розмови — обговорити особисту зустріч найближчими місяцями в намаганнях Трампа закінчити війну в Україні.

Зазначено, що в команді майбутнього очільника Білого дому з нацбезпеки почали працювати над організацією дзвінка з Путіним кілька тижнів тому. Проте наразі невідома остаточна дата розмови.

Будь-які переговори між двома чоловіками відображатимуть різкий розрив з підходом президента Джо Байдена. Він не розмовляв безпосередньо з Путіним майже три роки, побоюючись, будь-яка розмова була б корисною для вирішення конфлікту. Трамп бачить речі інакше. Його погляд, описаний людиною, знайомою з його мисленням, полягає в тому, що пряма взаємодія з Путіним — це саме те, що потрібно, щоб знайти рішення для припинення війни, — підкреслює CNN.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв припинити війну РФ проти України протягом 24-х годин його президентства. Однак зараз, перед інавгурацією, немає ознак, що війна "перебуває на межі завершення".

Натомість майбутній американський лідер і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання: його можуть реалізувати в перші місяці президентства Трампа, зокрема завдяки його безпосередній розмові з Путіним.

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