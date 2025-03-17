Трамп объявил недействительными помилования, которые Байден подписал в конце каденции президента

Президент США Дональд Трамп объявил недействительными помилования, которые его предшественник Джо Байден подписал в свой последний день в должности.

Помилования, подписанные Байденом, объявляются недействительными — Трамп

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Помилования", которые сонный Джо Байден даровал, объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку их подписало автоматическое воспроизводящее устройство. Другими словами, Джо Байден не подписывал их. Дональд Трамп Президент США

Президент США добавил, что Байден даже не знал, какие именно помилования подписывал.

Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а знавшие могли совершить преступление, — написал Трамп, но при этом не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Издание Bloomberg отмечает, что аналогичные аргументы приводил консервативный Фонд "Наследие", утверждающий, что Байден использовал факсимиле, на основе, казалось бы, идентичных подписей, найденных на нескольких документах Байдена.

Комментарии Трампа свидетельствуют о том, что его администрация может попытаться преследовать некоторых из крупнейших политических противников президента, включая бывшего конгрессвумена Лиз Чейни, отставного генерала Марка Милли и эксперта по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи. Поделиться

Право помилования уже давно считается одним из самых абсолютных полномочий президента — и суды неохотно устанавливают какие-либо ограничения на то, как оно предоставляется.

Хотя Трамп признал, что суды должны в конечном счете принимать решение об обоснованности помилования, его комментарии открывают возможность того, что Министерство юстиции может попытаться преследовать некоторых из крупнейших политических противников президента.

Это не мое решение — это будет решать суд — но я бы сказал, что у них нет юридической силы, потому что я уверен, что Байден не имел никакого представления о том, что это происходило, и кто-то использовал автоматическую ручку, чтобы подписывать и выдавать помилование, — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One в воскресенье.

В решении федерального апелляционного суда от 2024 года говорится, что помилование не обязательно должно быть в письменной форме. В заключении Министерства юстиции от 1929 г. отмечалось, что "ни Конституция, ни законы не устанавливают метод, с помощью которого должно совершаться помилование, или доказательства его осуществления. Это полностью относится к компетенции президента".