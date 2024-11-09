Хороший план. Что будет с Камалой Харрис после поражения на выборах

Как удалось узнать журналистам, вице-президент США Камала Харрис после провала на президентских выборах может стать судьей Верховного суда.
Главные тезисы
- Байден может принять указанное решение касательно Харрис, однако ему нужно поторопиться.
- Публичные заявления Камалы Харрис свидетельствуют о готовности продолжать борьбу и оставаться активной в политике.
- Политик уже признала свое поражение на выборах.
Камала Харрис может изменить сферу деятельности
По словам адвоката Бакари Селлерса, который много лет был членом Палаты представителей от демократов, 70-летняя судья Соня Сотомайор может уйти в отставку из Верховного суда.
Что важно понимать, это позволит главе Белого дома Джо Байдену предложить на эту должность Камалу Харрис.
Журналисты обращают внимание на то, что действующая вице-президент США ранее была окружным прокурором Сан-Франциско и генеральным прокурором Калифорнии.
Как отмечает Бакари Селлерс, на самом деле это очень интересная идея, однако президент США должен оперативно принять это решение, пока Дональд Трамп не вернулся в Белый дом.
Как Харрис прокомментировала свое поражение
По словам политика, она признает результаты выборов и победу своего оппонента Дональда Трампа.
Кроме того, Камала Харрис публично пообещала продолжить борьбу, вероятно, намекая на дальнейшее участие в политической жизни страны.
Выступая возле Говардского университета в Вашингтоне, она заявила, что результат выборов президента США был не тем, "чего мы хотели и за что мы боролись".
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