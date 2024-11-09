Хороший план. Что будет с Камалой Харрис после поражения на выборах
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Хороший план. Что будет с Камалой Харрис после поражения на выборах

Харрис
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Как удалось узнать журналистам, вице-президент США Камала Харрис после провала на президентских выборах может стать судьей Верховного суда.

Главные тезисы

  • Байден может принять указанное решение касательно Харрис, однако ему нужно поторопиться.
  • Публичные заявления Камалы Харрис свидетельствуют о готовности продолжать борьбу и оставаться активной в политике.
  • Политик уже признала свое поражение на выборах.

Камала Харрис может изменить сферу деятельности

По словам адвоката Бакари Селлерса, который много лет был членом Палаты представителей от демократов, 70-летняя судья Соня Сотомайор может уйти в отставку из Верховного суда.

Что важно понимать, это позволит главе Белого дома Джо Байдену предложить на эту должность Камалу Харрис.

Журналисты обращают внимание на то, что действующая вице-президент США ранее была окружным прокурором Сан-Франциско и генеральным прокурором Калифорнии.

Назначение адвоката без судейского опыта в суд непривычно, однако не уникально. Одно время экс-президент Барак Обама номинировал на должность судьи Верховного суда Елену Каган, которая также не имела такого опыта, — пишет редакция издания.

Как отмечает Бакари Селлерс, на самом деле это очень интересная идея, однако президент США должен оперативно принять это решение, пока Дональд Трамп не вернулся в Белый дом.

Я думаю, что это действительно очень хороший план. Я думаю, что это то, что должно произойти, — подчеркнул адвокат.

Как Харрис прокомментировала свое поражение

По словам политика, она признает результаты выборов и победу своего оппонента Дональда Трампа.

Кроме того, Камала Харрис публично пообещала продолжить борьбу, вероятно, намекая на дальнейшее участие в политической жизни страны.

Выступая возле Говардского университета в Вашингтоне, она заявила, что результат выборов президента США был не тем, "чего мы хотели и за что мы боролись".

Мы должны принять результаты этих выборов. Ранее сегодня я поговорила с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я также пообещала ему помощь с переходом власти и что мы сделаем это мирным способом.

Камала Гаррис

Камала Гаррис

Вице-президент США

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