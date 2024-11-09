Хороший план. Что будет с Камалой Харрис после поражения на выборах

Как удалось узнать журналистам, вице-президент США Камала Харрис после провала на президентских выборах может стать судьей Верховного суда.

Камала Харрис может изменить сферу деятельности

По словам адвоката Бакари Селлерса, который много лет был членом Палаты представителей от демократов, 70-летняя судья Соня Сотомайор может уйти в отставку из Верховного суда.

Что важно понимать, это позволит главе Белого дома Джо Байдену предложить на эту должность Камалу Харрис.

Журналисты обращают внимание на то, что действующая вице-президент США ранее была окружным прокурором Сан-Франциско и генеральным прокурором Калифорнии.

Назначение адвоката без судейского опыта в суд непривычно, однако не уникально. Одно время экс-президент Барак Обама номинировал на должность судьи Верховного суда Елену Каган, которая также не имела такого опыта, — пишет редакция издания. Поделиться

Как отмечает Бакари Селлерс, на самом деле это очень интересная идея, однако президент США должен оперативно принять это решение, пока Дональд Трамп не вернулся в Белый дом.

Я думаю, что это действительно очень хороший план. Я думаю, что это то, что должно произойти, — подчеркнул адвокат. Поделиться

Как Харрис прокомментировала свое поражение

По словам политика, она признает результаты выборов и победу своего оппонента Дональда Трампа.

Кроме того, Камала Харрис публично пообещала продолжить борьбу, вероятно, намекая на дальнейшее участие в политической жизни страны.

Выступая возле Говардского университета в Вашингтоне, она заявила, что результат выборов президента США был не тем, "чего мы хотели и за что мы боролись".