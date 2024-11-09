Хороший план. Що буде з Камалою Гарріс після поразки на виборах

Як вдалося дізнатися журналістам, віцепрезидентка США Камала Гарріс після провалу на президентських виборах може стати суддею Верховного суду.
Головні тези:
- Байден може ухвалити вказане рішення щодо Гарріс, однак йому треба поспішати.
- Публічні заяви Камали Гарріс свідчать про її готовність продовжувати боротьбу та залишатися активною у політиці.
- Політикиня уже визнала свою поразку на виборах.
Камала Гарріс може змінити сферу діяльності
За словами адвоката Бакарі Селлерса, який багато років був членом Палати представників від демократів, 70-річна суддя Соня Сотомайор може піти у відставку з Верховного суду.
Що важливо розуміти, це дасть можливість очільнику Білого дому Джо Байдену запропонувати на цю посаду Камалу Гарріс.
Журналісти звертають увагу на те, що чинна віцепрезидентка США раніше була окружним прокурором Сан-Франциско і генеральним прокурором Каліфорнії.
Як зазначає Бакарі Селлерс, насправді це дуже цікаві ідея, однак президент США має оперативно ухвалити це рішення, поки Дональд Трамп не повернувся у Білий дім.
Як Гарріс прокоментувала свою поразку
За словами політикині, вона визнає результати виборів та перемогу свого опонента Дональда Трампа.
Окрім того, Камала Гарріс публічно пообіцяла продовжити боротьбу — імовірно, натякаючи на подальшу участь у політичному житті країни.
Під час виступу біля Говардського університету у Вашингтоні, вона заявила, що результат виборів президента США був не тим, "чого ми хотіли та за що ми боролись".
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