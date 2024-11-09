Хороший план. Що буде з Камалою Гарріс після поразки на виборах

Як вдалося дізнатися журналістам, віцепрезидентка США Камала Гарріс після провалу на президентських виборах може стати суддею Верховного суду.

Камала Гарріс може змінити сферу діяльності

За словами адвоката Бакарі Селлерса, який багато років був членом Палати представників від демократів, 70-річна суддя Соня Сотомайор може піти у відставку з Верховного суду.

Що важливо розуміти, це дасть можливість очільнику Білого дому Джо Байдену запропонувати на цю посаду Камалу Гарріс.

Журналісти звертають увагу на те, що чинна віцепрезидентка США раніше була окружним прокурором Сан-Франциско і генеральним прокурором Каліфорнії.

Призначення адвоката без суддівського досвіду до суду є незвичним, однак не унікальним. У свій час експрезидент Барак Обама номінував на посаду судді Верховного суду Олену Каган, яка також не мала такого досвіду, — пише редакція видання. Поширити

Як зазначає Бакарі Селлерс, насправді це дуже цікаві ідея, однак президент США має оперативно ухвалити це рішення, поки Дональд Трамп не повернувся у Білий дім.

Я думаю, що це насправді дуже хороший план. Я думаю, що це те, що має відбутися, — наголосив адвокат. Поширити

Як Гарріс прокоментувала свою поразку

За словами політикині, вона визнає результати виборів та перемогу свого опонента Дональда Трампа.

Окрім того, Камала Гарріс публічно пообіцяла продовжити боротьбу — імовірно, натякаючи на подальшу участь у політичному житті країни.

Під час виступу біля Говардського університету у Вашингтоні, вона заявила, що результат виборів президента США був не тим, "чого ми хотіли та за що ми боролись".