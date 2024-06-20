Отключение света 21 июня. Какие графики будут действовать по Украине

21 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений электроэнергии по всей Украине с 00:00 до 24:00.

Какие новые графики отключения света 21 июня

21 июня энергопитание объектов критической инфраструктуры по всей Украине не будет ограничиваться.

С 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина – последствия семи массированных атак россиян по энергообъектам, – говорится в сообщении. Поделиться

Графики отключения света для каждого региона составляют облэнерго — узнать, когда не будет света по конкретному адресу, можно на сайтах и в чат-ботах облэнерго.

Причина действия жестких графиков – рост потребления из-за жаркой погоды при дефиците электроэнергии, возникшем вследствие российских обстрелов.

Что известно об отключении света в Украине

Напомним, последние месяцы в Украине практически каждый день действуют графики отключений света.

Это связано с тем, что генерации недостаточно покрытия потребления. Причиной стали удары россиян по украинским ТЭС и ГЭС.

Зимой дефицит электроэнергии будет составлять до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

К зиме в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) по требуемой потребности в 3,5 ГВт.

Весьма реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.