Отключение света 21 июня. Какие графики будут действовать по Украине

21 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений электроэнергии по всей Украине с 00:00 до 24:00.
Главные тезисы
- Облэнерго установило графики отключения света в Украине с 00:00 до 24:00 21 июня.
- Некоторые регионы могут быть ограничены в электроснабжении с 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 из-за последствий атак армии РФ на энергообъекты.
- Дефицит электроэнергии в Украине приводит к ежедневным отключениям света из-за ударов РФ на ТЭС и ГЭС.
- Зимой дефицит электроэнергии может до 35%, что приведет к ограничению потребителей в свете до 5-6 часов в день.
Какие новые графики отключения света 21 июня
21 июня энергопитание объектов критической инфраструктуры по всей Украине не будет ограничиваться.
Графики отключения света для каждого региона составляют облэнерго — узнать, когда не будет света по конкретному адресу, можно на сайтах и в чат-ботах облэнерго.
Причина действия жестких графиков – рост потребления из-за жаркой погоды при дефиците электроэнергии, возникшем вследствие российских обстрелов.
Что известно об отключении света в Украине
Напомним, последние месяцы в Украине практически каждый день действуют графики отключений света.
Это связано с тем, что генерации недостаточно покрытия потребления. Причиной стали удары россиян по украинским ТЭС и ГЭС.
Зимой дефицит электроэнергии будет составлять до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.
К зиме в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) по требуемой потребности в 3,5 ГВт.
Весьма реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.
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