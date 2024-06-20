Відключення світла 21 червня. Які графіки діятимуть по Україні
Категорія
Економіка
Дата публікації

Відключення світла 21 червня. Які графіки діятимуть по Україні

Відключення світла
Джерело:  Укренерго

21 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії по всій Україні з 00:00 до 24:00.

Головні тези:

  • Обленерго встановило графіки відключення світла в Україні з 00:00 до 24:00 21 червня.
  • Деякі регіони можуть бути обмежені в електропостачанні з 00:00 до 06:00 та з 13:00 до 23:00 через наслідки атак армії РФ на енергооб'єкти.
  • Дефіцит електроенергії в Україні призводить до щоденних відключень світла через удари РФ на ТЕС та ГЕС.
  • Зимою дефіцит електроенергії може становити до 35%, що призведе до обмеження споживачів у світлі до 5-6 годин на день.

Які нові графіки відключення світла 21 червня

21 червня енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури по всій Україні не обмежуватиметься.

З 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина — наслідки семи масованих атак росіян по енергооб’єктах, — йдеться в повідомленні.

Графіки відключення світла для кожного регіону складають обленерго — дізнатися, коли саме не буде світла за конкретною адресою, можна на сайтах та в чат-ботах обленерго.

Причина дії жорстких графіків – зростання споживання через спекотну погоду при дефіциті електроенергії, що виник унаслідок російських обстрілів.

Що відомо про відключення світла в Україні

Нагадаємо, останні місяці в Україні практично щодня діють графіки відключень світла.

Це пов'язано з тим, що генерації недостатньо покриття споживання. Причиною стали удари росіян по українських ТЕС та ГЕС.

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт.

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

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