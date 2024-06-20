Відключення світла 21 червня. Які графіки діятимуть по Україні

21 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії по всій Україні з 00:00 до 24:00.
Головні тези:
- Обленерго встановило графіки відключення світла в Україні з 00:00 до 24:00 21 червня.
- Деякі регіони можуть бути обмежені в електропостачанні з 00:00 до 06:00 та з 13:00 до 23:00 через наслідки атак армії РФ на енергооб'єкти.
- Дефіцит електроенергії в Україні призводить до щоденних відключень світла через удари РФ на ТЕС та ГЕС.
- Зимою дефіцит електроенергії може становити до 35%, що призведе до обмеження споживачів у світлі до 5-6 годин на день.
Які нові графіки відключення світла 21 червня
21 червня енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури по всій Україні не обмежуватиметься.
Графіки відключення світла для кожного регіону складають обленерго — дізнатися, коли саме не буде світла за конкретною адресою, можна на сайтах та в чат-ботах обленерго.
Причина дії жорстких графіків – зростання споживання через спекотну погоду при дефіциті електроенергії, що виник унаслідок російських обстрілів.
Що відомо про відключення світла в Україні
Нагадаємо, останні місяці в Україні практично щодня діють графіки відключень світла.
Це пов'язано з тим, що генерації недостатньо покриття споживання. Причиною стали удари росіян по українських ТЕС та ГЕС.
Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.
До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт.
Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.
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