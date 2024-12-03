Откуда взялось Министерство национального единства — объяснение Шмыгаля

3 декабря правительство Украины официально переименовало Министерство по вопросам реинтеграции и временного оккупированных территорий на Министерство национального единства. Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Почему решили переименовать Минреинтеграции

Денис Шмыгаль обращает внимание на то, что с первого дня российского вторжения единство было главным оружием Украины.

Единство внутри страны, единство с нашими партнерами, единство украинцев по всему миру. Сегодня Верховная Рада назначила на должность Вицепремьер-министра — Министра национального единства Украины Алексея Чернышева. Правительство со своей стороны приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на Министерство национального единства Украины. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

По словам главы украинского правительства, это институциональное усиление позволит сформировать новое качество работы и взаимодействия с многомиллионным украинским сообществом из всех волн миграции.

Кроме того, Шмигаль подчеркнул, что создание Министерства национального единства будет способствовать формированию стратегии того, как вернуть украинцев жить и работать в Украину.

Новый вице-премьер-министр уже в ближайшее время должен представить четкий план развития министерства, команду и основные KPI. Вместе выстоим и вместе победим! — добавил глава Кабмина. Поделиться

Что известно о министре национального единства

3 декабря парламент Украины официально назначил Алексея Чернышева на должность министра национального единства.

Алексей Чернышев (Фото: wikipedia.org)

Следует отметить, что за соответствующее решение проголосовали 237 народных избранников.

Совет назначил Алексея Чернышева на должность Вице-премьер-министра Украины — Министра национального единства Украины, — написал нардеп Ярослав Железняк. Поделиться

Что важно понимать, Алексей Чернышев 4 ноября 2022 года был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, указано, что ранее он был министром развития общин и территорий.