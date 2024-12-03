Откуда взялось Министерство национального единства — объяснение Шмыгаля

3 декабря правительство Украины официально переименовало Министерство по вопросам реинтеграции и временного оккупированных территорий на Министерство национального единства. Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.
Главные тезисы
- Шмигаль раскрыл причину переименования Министерства реинтеграции на Министерство национального единства.
- Глава Кабмина перечислил задачи и функции новообразованного ведомства на фоне войны.
- Узнайте больше о новом министре Алексее Чернышеве.
Почему решили переименовать Минреинтеграции
Денис Шмыгаль обращает внимание на то, что с первого дня российского вторжения единство было главным оружием Украины.
По словам главы украинского правительства, это институциональное усиление позволит сформировать новое качество работы и взаимодействия с многомиллионным украинским сообществом из всех волн миграции.
Кроме того, Шмигаль подчеркнул, что создание Министерства национального единства будет способствовать формированию стратегии того, как вернуть украинцев жить и работать в Украину.
Что известно о министре национального единства
3 декабря парламент Украины официально назначил Алексея Чернышева на должность министра национального единства.
Следует отметить, что за соответствующее решение проголосовали 237 народных избранников.
Что важно понимать, Алексей Чернышев 4 ноября 2022 года был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
Кроме того, указано, что ранее он был министром развития общин и территорий.
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