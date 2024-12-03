Звідки взялося Міністерство національної єдності — пояснення Шмигаля
Категорія
Україна
Дата публікації

Звідки взялося Міністерство національної єдності — пояснення Шмигаля

Денис Шмигаль
Шмигаль

3 грудня уряд України офіційно перейменував Міністерство з питань реінтеграції та тимчасового окупованих територій на на Міністерство національної єдності. Про це повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль.

Головні тези:

  • Шмигаль розкрив причину перейменування Міністерства з питань реінтеграції на Міністерство національної єдності.
  • Очільник Кабміну перерахував завдання та функції новоутвореного відомства на тлі війни.
  • Дізнайтеся більше про нового міністра Олексія Чернишова.

Чому вирішили перейменувати Мінреінтеграції

Денис Шмигаль звертає увагу на те, що з першого дня російського вторгнення єдність була головною зброєю України.

Єдність всередині країни, єдність із нашими партнерами, єдність українців по всьому світу. Сьогодні Верховна Рада призначила на посаду Віцепрем'єр-міністра — Міністра національної єдності України Олексія Чернишова. Уряд зі свого боку ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України

За словами очільника українського уряду, це інституційне посилення дасть можливість сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції.

Окрім того, Шмигаль наголосив, що створення Міністерства національної єдності сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну.

Новий віцепрем’єр-міністр уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні KPI. Разом вистоїмо і разом переможемо! — додав глава Кабміну.

Що відомо про міністра національної єдності

3 грудня парламент України офіційно призначив Олексія Чернишова на посаду міністра національної єдності України.

Олексій Чернишов (Фото: wikipedia.org)

Варто зазначити, що за відповідне рішення проголосували 237 народних обранців.

Рада призначила Олексія Чернишова на посаду Віце-прем'єр-міністра України — Міністра національної єдності України, — написав нардеп Ярослав Железняк.

Що важливо розуміти, Олексія Чернишова 4 листопада 2022 року було призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

Окрім того наголошується, що раніше він був міністром розвитку громад та територій.

У 2005-2007 роках він очолював групу компаній АВЕК, а до 2013 року був головою її наглядової ради. Заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, а в 2014 році — інвестиційну компанію VI2 Partners з офісами в Києві та Відні.

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