Звідки взялося Міністерство національної єдності — пояснення Шмигаля

3 грудня уряд України офіційно перейменував Міністерство з питань реінтеграції та тимчасового окупованих територій на на Міністерство національної єдності. Про це повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль.
Головні тези:
- Шмигаль розкрив причину перейменування Міністерства з питань реінтеграції на Міністерство національної єдності.
- Очільник Кабміну перерахував завдання та функції новоутвореного відомства на тлі війни.
- Дізнайтеся більше про нового міністра Олексія Чернишова.
Чому вирішили перейменувати Мінреінтеграції
Денис Шмигаль звертає увагу на те, що з першого дня російського вторгнення єдність була головною зброєю України.
За словами очільника українського уряду, це інституційне посилення дасть можливість сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції.
Окрім того, Шмигаль наголосив, що створення Міністерства національної єдності сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну.
Що відомо про міністра національної єдності
3 грудня парламент України офіційно призначив Олексія Чернишова на посаду міністра національної єдності України.
Варто зазначити, що за відповідне рішення проголосували 237 народних обранців.
Що важливо розуміти, Олексія Чернишова 4 листопада 2022 року було призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".
Окрім того наголошується, що раніше він був міністром розвитку громад та територій.
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