"Отмывание" почти 580 млн грн с оборонных контрактов — Нацполиция задержала 5 участников преступной схемы
Национальная полиция Украины задержала пятерых участников преступной организации, которая, по информации следствия, "отмыла" почти 580 млн грн из оборонных контрактов. В целом правоохранители сообщили о подозрении семи участникам этой организации.

Главные тезисы

  • Национальная полиция Украины разоблачила преступную схему “отмывания” средств с оборонных контрактов.
  • По информации следствия, более полумиллиарда гривен “отмыли” через “конвертационный центр”.

Нацполиция задержала 5 участников преступной схемы

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Семь участников преступной организации получили подозрения, из них пятеро задержаны в процессуальном порядке. Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о наложении ареста на активы подозреваемых и проводятся мероприятия по возмещению нанесенного ущерба.

Действия фигурантов квалифицированы в зависимости от роли и участия по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);

  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем);

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).

Правоохранители отметили, что частное предприятие получило более 2,5 млрд грн и должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ.

Как заявили в НПУ, вместо этого это предприятие "отмыло" более полумиллиарда гривен через "конвертационный центр", перечислив через него средства на фиктивные фирмы.

В частности, следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований НПУ установили более 40 фиктивных предприятий, контролируемых участниками преступной организации и обслуживающих конвертцентр.

Отмечается, что среди директоров этих фирм — граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой ДНР, поддерживают российские власти и ее агрессию против Украины, а одна из них работает учителем и получила отличие "Учитель России".

Учредителями этих фирм также указаны лица, якобы граждане Польши. Однако согласно сведениям, полученным из Республики Польша, эти лица выдуманы.

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил в Фейсбуке, что организаторы конвертцентра создали и контролировали фирмы-прокладки, которым должностные лица предприятия-исполнителя контрактов для обороны переводили средства за несуществующие товары и услуги.

Он отметил, что фиктивные поставщики существовали только на бумаге — без людей, без производства, с подставными руководителями временно оккупированных территорий и вымышленными иностранными бенефициарами.

Через сеть транзитных фирм средства отмывались и возвращались заказчикам наличными для их незаконного обогащения, а компания конвертационного центра получала процент за услуги.

По его словам, одним из "клиентов" стало предприятие, которое на протяжении 2023-2025 годов выполняло контракты по ремонту военной техники именно для Минобороны и Нацгвардии.

Параллельно создавался искусственный ущерб на предприятии, чтобы не платить налоги. "По выводам экспертиз, сумма составляет более 100 млн грн", — отметил Кравченко.

