"Отмывание" почти 580 млн грн с оборонных контрактов — Нацполиция задержала 5 участников преступной схемы

Национальная полиция Украины задержала пятерых участников преступной организации, которая, по информации следствия, "отмыла" почти 580 млн грн из оборонных контрактов. В целом правоохранители сообщили о подозрении семи участникам этой организации.
Главные тезисы
- Национальная полиция Украины разоблачила преступную схему “отмывания” средств с оборонных контрактов.
- По информации следствия, более полумиллиарда гривен “отмыли” через “конвертационный центр”.
Нацполиция задержала 5 участников преступной схемы
Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Действия фигурантов квалифицированы в зависимости от роли и участия по ряду статей Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем);
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).
Правоохранители отметили, что частное предприятие получило более 2,5 млрд грн и должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ.
Как заявили в НПУ, вместо этого это предприятие "отмыло" более полумиллиарда гривен через "конвертационный центр", перечислив через него средства на фиктивные фирмы.
В частности, следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований НПУ установили более 40 фиктивных предприятий, контролируемых участниками преступной организации и обслуживающих конвертцентр.
Отмечается, что среди директоров этих фирм — граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой ДНР, поддерживают российские власти и ее агрессию против Украины, а одна из них работает учителем и получила отличие "Учитель России".
Учредителями этих фирм также указаны лица, якобы граждане Польши. Однако согласно сведениям, полученным из Республики Польша, эти лица выдуманы.
Он отметил, что фиктивные поставщики существовали только на бумаге — без людей, без производства, с подставными руководителями временно оккупированных территорий и вымышленными иностранными бенефициарами.
Через сеть транзитных фирм средства отмывались и возвращались заказчикам наличными для их незаконного обогащения, а компания конвертационного центра получала процент за услуги.
По его словам, одним из "клиентов" стало предприятие, которое на протяжении 2023-2025 годов выполняло контракты по ремонту военной техники именно для Минобороны и Нацгвардии.
