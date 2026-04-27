“Відмивання” майже 580 млн грн з оборонних контрактів — Нацполіція затримала 5 учасників злочинної схеми

Національна поліція України затримала п'ятьох учасників злочинної організації, яка, за інформацією слідства, “відмила” майже 580 млн грн з оборонних контрактів. Загалом наразі правоохоронці повідомили про підозру сімом учасникам цієї організації.

Нацполіція затримала 5 учасників злочинної схеми

Про це поінформував Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них пʼятеро затримано в процесуальному порядку. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків.

Дії фігурантів кваліфіковані, залежно від ролі та участі, за низкою статей Кримінального кодексу України:

ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).

Правоохоронці зазначили, що приватне підприємство отримало понад 2,5 млрд грн і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ.

Як заявили у НПУ, натомість це підприємство “відмило” більше ніж пів мільярда гривень через “конвертаційний центр”, перерахувавши через нього кошти на фіктивні фірми.

Зокрема, слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань НПУ встановили понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками злочинної організації та обслуговують “конвертцентр”.

Зазначається, що серед директорів цих фірм — громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій ДНР, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку “Вчитель Росії”.

Засновниками цих фірм також вказані особи, які нібито є громадянами Польщі. Проте відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими.

Генпрокурор України Руслан Кравченко повідомив у Фейсбуці, що організатори "конвертцентру" створили і контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства-виконувача контрактів для оборони переказували кошти за неіснуючі товари та послуги.

Він зазначив, що фіктивні постачальники існували лише на папері — без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами.

Через мережу транзитних фірм кошти “відмивалися” та поверталися замовникам готівкою для їхнього незаконного збагачення, а компанія “конвертаційного центру” отримувала відсоток за “послуги”.

За його словами, одним із “клієнтів” стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки саме для Міноборони та Нацгвардії.