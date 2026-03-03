ОГП скерував до суду справу проти Медведчука

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Йдеться про справу стосовно заволодіння частиною магістрального нафтопроводу та легалізацію доходів, отриманих від його використання.

ОГВ взявся за Медведчука, попри те, що він у Росії

Згідно з даними слідства, протягом 2015-2018 років колишній депутат створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу.

Що важливо розуміти, його вартість тоді сягала 1,4 млрд грн.

З метою реалізації схеми, організатори під керівництвом Медведчука залучали експертів для надання завідомо неправдивих висновків у судах та зловживали повноваженнями на різних рівнях.

Після отримання контролю над об'єктом учасники групи використовували його для власного збагачення, легалізувавши понад 29,9 млн євро доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу злочинним шляхом.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко офіційно підтвердив, що Медведчуку інкриміновано організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків.