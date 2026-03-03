ОГП скерував до суду справу проти Медведчука
Категорія
Україна
Дата публікації

ОГП скерував до суду справу проти Медведчука

Офіс Генерального прокурора
Медведчук
Read in English

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Йдеться про справу стосовно заволодіння частиною магістрального нафтопроводу та легалізацію доходів, отриманих від його використання.

Головні тези:

  • Матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження.
  • Як зазначають в ОГП, вони знаходяться в розшуку.

ОГВ взявся за Медведчука, попри те, що він у Росії

Згідно з даними слідства, протягом 2015-2018 років колишній депутат створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу.

Що важливо розуміти, його вартість тоді сягала 1,4 млрд грн.

З метою реалізації схеми, організатори під керівництвом Медведчука залучали експертів для надання завідомо неправдивих висновків у судах та зловживали повноваженнями на різних рівнях.

Після отримання контролю над об’єктом учасники групи використовували його для власного збагачення, легалізувавши понад 29,9 млн євро доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу злочинним шляхом.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко офіційно підтвердив, що Медведчуку інкриміновано організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків.

Враховуючи той факт, що кум Путіна знаходиться на території РФ, розслідування проводилося у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia − заочно).

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський пропонує Близькому Сходу допомогу в обмін на перемир'я з Росією
Зеленський пропонує Близькому Сходу вигідну угоду
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни звільнили 460 км² за останні 2 місяці
Контрнаступ українських воїнів набирає обертів
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ми можемо зіткнутися з труднощами в отриманні ракет та зброї — Зеленський
Зеленський оцінив ситуацію на Близькому Сході

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?