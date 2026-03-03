ОГП скерував до суду справу проти Медведчука

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Йдеться про справу стосовно заволодіння частиною магістрального нафтопроводу та легалізацію доходів, отриманих від його використання.
Головні тези:
- Матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження.
- Як зазначають в ОГП, вони знаходяться в розшуку.
ОГВ взявся за Медведчука, попри те, що він у Росії
Згідно з даними слідства, протягом 2015-2018 років колишній депутат створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу.
Що важливо розуміти, його вартість тоді сягала 1,4 млрд грн.
З метою реалізації схеми, організатори під керівництвом Медведчука залучали експертів для надання завідомо неправдивих висновків у судах та зловживали повноваженнями на різних рівнях.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко офіційно підтвердив, що Медведчуку інкриміновано організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків.
Враховуючи той факт, що кум Путіна знаходиться на території РФ, розслідування проводилося у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia − заочно).
