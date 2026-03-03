ОГП направил в суд дело против Медведчука
Дата публикации

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Виктора Медведчука. Речь идет о деле завладения частью магистрального нефтепровода и легализации доходов, полученных от его использования.

Главные тезисы

  • Материалы для других участников схемы выделены в отдельное производство.
  • Как отмечают в ОГП, они находятся в розыске.

ОГВ взялся за Медведчука, несмотря на то, что он находится в России

Согласно данным следствия, в течение 2015-2018 годов бывший депутат создал и возглавил организованную группу, фактически похитившую у государства часть магистрального нефтепродуктопровода.

Что важно понимать, его стоимость тогда достигала 1,4 млрд. грн.

С целью реализации схемы организаторы под руководством Медведчука привлекали экспертов для предоставления заведомо ложных выводов в судах и злоупотребляли полномочиями на разных уровнях.

После получения контроля над объектом участники группы использовали его для собственного обогащения, легализовав более 29,9 млн. евро доходов, полученных от эксплуатации трубопровода преступным путем.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко официально подтвердил, что Медведчуку инкриминирована организация завладения имуществом в особо крупных размерах, отмывание средств, злоупотребление полномочиями и подделка экспертных выводов.

Учитывая тот факт, что кум Путина находится на территории РФ, расследование проводилось в порядке специального досудебного расследования (in absentia — заочно).

