ОГП направил в суд дело против Медведчука

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Виктора Медведчука. Речь идет о деле завладения частью магистрального нефтепровода и легализации доходов, полученных от его использования.
Главные тезисы
- Материалы для других участников схемы выделены в отдельное производство.
- Как отмечают в ОГП, они находятся в розыске.
ОГВ взялся за Медведчука, несмотря на то, что он находится в России
Согласно данным следствия, в течение 2015-2018 годов бывший депутат создал и возглавил организованную группу, фактически похитившую у государства часть магистрального нефтепродуктопровода.
Что важно понимать, его стоимость тогда достигала 1,4 млрд. грн.
С целью реализации схемы организаторы под руководством Медведчука привлекали экспертов для предоставления заведомо ложных выводов в судах и злоупотребляли полномочиями на разных уровнях.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко официально подтвердил, что Медведчуку инкриминирована организация завладения имуществом в особо крупных размерах, отмывание средств, злоупотребление полномочиями и подделка экспертных выводов.
Учитывая тот факт, что кум Путина находится на территории РФ, расследование проводилось в порядке специального досудебного расследования (in absentia — заочно).
