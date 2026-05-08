Отношение к США в мире сейчас хуже, чем к России — опрос

Вторая каденция президента США Дональда Трампа принесла многие потрясения не только Штатам, но и другим странам мира. Например, война на Ближнем Востоке стала ударом даже для тех государств, которые находятся максимально далеко от зоны боевых действий. Все это привело к тому, что репутация США на международной арене начала стремительно разрушаться.

Трамп фактически уничтожает репутацию США

На это указывают результаты ежегодного исследования Фонда Альянса демократий.

Согласно результатам опроса, именно США чаще всего называли в ответ на вопрос, какая страна представляет наибольшую угрозу миру, после России и Израиля.

С официальным заявлением по этому поводу уже выступил основатель альянса и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

По словам последнего, стремительное ухудшение восприятия Соединенных Штатов на международной арене явление действительно грустное, однако оно его не шокирует.

Внешняя политика США в течение последних 18 месяцев, среди прочего, подвергла сомнению трансатлантические отношения, ввела широкомасштабные тарифы и угрожала вторжением на территорию союзника НАТО, — подчеркнул Андерс Фог Расмуссен.

Что важно понимать, "Индекс восприятия демократии" ранжирует восприятие стран в диапазоне от -100 до +100%.