"Отношение к Путину меняется". Россияне начали ощущать последствия войны против Украины

Продолжается 12 год захватнической войны России против Украины, и только сейчас население страны-агрессорки в конце концов почувствовало, что выбрало ошибочный путь. Многие россияне больше не скрывают своего возмущения действиями диктатора Владимира Путина и его команды, и Кремль понимает, что ситуация может быстро обостриться.

Путин теряет контроль над ситуацией в России

Уже весь мир знает о том, что Россия готовится к "самому печальному параду" 9 мая в своей истории — без военной техники.

Ни для кого не секрет, что Путин очень боится украинских дальнобойных ударов в это день, ведь именно они могут окончательно уничтожить его репутацию на международной арене.

Глава Кремля не может также игнорировать тот факт, что ситуация непосредственно в стране-агрессорке начала стремительно ухудшаться.

К примеру, многие российские блогеры больше не боятся говорить то, что они думают о Путине и его внутренней политике.

Под постом блогера Виктории Бони десятки тысяч россиян оставляют свои гневные комментарии — они жалуются на ухудшение условий жизни, резкое сокращение малого бизнеса, эмиграцию специалистов и ужесточение ограничений в повседневной жизни, в частности в интернете

Последние события в России прокомментировал Александр Баунов — старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги:

Отношение к Путину меняется. Чувствуется, что изменился сам состав воздуха.

Украина также подливает масла в огонь — ежедневные дистрайки в разных регионах РФ напоминают россиянам о том, что они точно не выиграют эту войну.