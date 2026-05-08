"Ставлення до Путіна змінюється". Росіяни почали відчувати наслідки війни проти України

Триває 12 рік загарбницької війни Росії проти України, і лише зараз населення країни-агресорки врешті відчуло, що обрало хибний шлях. Чимало росіян більше не приховують свого обурення діями диктатора Володимира Путіна та його команди, й Кремль розуміє, що ситуація може швидко загостритися.

Путін втрачає контроль над ситуацією в Росії

Вже увесь світ знає про те, що Росія готується до "найсумнішого параду" 9 травня у своїй історії — без військової техніки.

Ні для кого не секрет, що Путін страшенно боїться українських далекобійних ударів цього дня, адже саме вони можуть остаточно знищити його репутацію на міжнародній арені.

Глава Кремля не може також ігнорувати той факт, що ситуація безпосередньо в країні-агресорці почалася стрімко погіршуватися.

До прикладу, чимало російських блогерів більше не бояться говорити те, що вони думають про Путіна та його внутрішню політику.

Під дописом блогерки Вікторії Боні десятки тисяч росіян залишають свої гнівні коментарі — вони скаржаться на погіршення умов життя, різке скорочення малого бізнесу, еміграцію фахівців та посилення обмежень у повсякденному житті, зокрема в мережі.

Останні події в Росії прокоментував Олександр Баунов — старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі:

Ставлення до Путіна змінюється. Відчувається, ніби змінився сам склад повітря.

Україна також підливає масла у вогонь — щоденні діпстрайки у різних регіонах РФ нагадують росіянам про те, що вони точно не виграють цю війну.