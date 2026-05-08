В ОПУ раскрыли содержание нового послания Зеленского Путину

В Офисе президента Украины официально подтвердили данные о том, что премьер Словакии Роберт Фицо должен передать российскому диктатору Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского. В ОПУ ясно дали понять, что это правда.

Что именно Зеленский попросил передать Путину

Как уже упоминалось ранее, государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец рассказал СМИ, что Роберт Фицо во время визита в Москву должен передать Путину послание от украинского лидера.

Об этом его, мол, попросил сам Владимир Зеленский.

Несколько позже советник президента Украины Дмитрий Литвин официально подтвердил журналистам, что это действительно так.

На этом фоне он напомнил о недавних переговорах между Фицо и Зеленским.

По словам Литвина, на этот раз в центре внимания сторон были именно "дипломатические позиции и перспективы".