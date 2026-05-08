В Венгрии будут грандиозно праздновать падение режима Орбана
Источник:  AP

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал граждан своей страны приобщиться к громкому празднованию. Что важно понимать, речь идет не только о принесении присяги, но и о завершении правления Виктора Орбана.

  • Празднование запланировано уже на 9 мая.
  • Сам Орбан на такую инициативу пока никак не отреагировал.

Мадьяр приглашает венгров на празднование конца эпохи Орбана

Будущий глава правительства Венгрии убежден, что есть смысл посвятить целый день “празднику смены режима”.

Именно поэтому Мадьяр призвал венгров 9 мая отметить не только его инаугурацию, но и конец эпохи Орбана.

Мы переступим порог смены режима с грандиозной вечеринкой. Приходите и приглашайте своих родных и друзей!

Петер Мадьяр

Будущий премьер-министр Венгрии

Что важно понимать, у команды Петера Мадьяра уже есть четкий список приоритетных заданий, которые она планирует выполнить во время своего правления.

Прежде всего, в центре внимания будет возобновление отношений с союзниками Венгрии в Европейском Союзе.

Мадьяр не может игнорировать тот факт, что Орбан довел их до предела разрыва.

Кроме того, начнется работа по возвращению Венгрии ее места среди западных демократий — то есть смена пророссийского курса на прозападный.

В знак этой приверженности представители партии "Тиса" заявляют, что с субботы снова вывесят флаг ЕС на фасаде здания парламента, которое правительство Орбана сняло в 2014 году.

