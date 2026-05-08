В Угорщині грандіозно святкуватимуть падіння режиму Орбана

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр закликав громадян своєї країни долучитися до гучного святкування. Що важливо розуміти, йдеться не лише про складання присяги, а й про завершення правління Віктора Орбана.
Головні тези:
- Святкування заплановані уже на 9 травня.
- Сам Орбан на таку ініціативу поки жодним чином не відреагував.
Мадяр запрошує угорців на святкування кінця епохи Орбана
Майбутній глава уряду Угорщини переконаний, що є сенс присвятити цілий день “святу зміни режиму".
Саме тому Мадяр закликав угорців 9 травня відзначити не лише його інавгурацію, а й кінець епохи Орбана.
Що важливо розуміти, команда Петера Мадяра уже має чіткий список пріоритетних завдань, які планує виконати під час свого правління.
Насамперед у центрі уваги буде відновлення відносин із союзниками Угорщини в Європейському Союзі.
Мадяр не може ігнорувати той факт, що Орбан довів їх до межі розриву.
Окрім того, розпочнеться робота над повернення Угорщині її місця серед західних демократій — тобто зміна проросійського курсу на прозахідний.
