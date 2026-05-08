"Понад 7 млрд грн збитків". ДБР заявило про масштабні зловживання державними ресурсами

8 травня Державне бюро розслідувань України офіційно підтвердило, що з початку 2026 року слідчі ДБР викрили масштабні зловживання з державними ресурсами. Йдеться про суму в розмірі 7 мільярдів гривень.
Головні тези:
- У межах нещодавніх розслідувань ДБР викрило схему незаконного відчуження готелю у Вінниці.
- До державного бюджету вже повернуто понад 341 млн грн.
Україна продовжує втрачати шалені суми через зловживання
Так, протягом січня, лютого, березня та квітня 2026 року слідчі встигли задокументувати правопорушення, через які Україна зазнала збитків у розмірі понад 7 млрд 125 млн гривень.
Окрім того, наголошується, що сума виявленої неправомірної вигоди, яку могли отримати фігуранти проваджень, перевищує 13 млн 816 тис. гривень.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-