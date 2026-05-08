"Понад 7 млрд грн збитків". ДБР заявило про масштабні зловживання державними ресурсами
Україна продовжує втрачати шалені суми через зловживання

8 травня Державне бюро розслідувань України офіційно підтвердило, що з початку 2026 року слідчі ДБР викрили масштабні зловживання з державними ресурсами. Йдеться про суму в розмірі 7 мільярдів гривень.

Головні тези:

  • У межах нещодавніх розслідувань ДБР викрило схему незаконного відчуження готелю у Вінниці.
  • До державного бюджету вже повернуто понад 341 млн грн.

Державне бюро розслідувань викриває зловживання з державними ресурсами та забезпечує відшкодування завданих збитків. Йдеться про протиправні дії посадовців, які мали б дбати про наповнення бюджету та раціональне використання державних коштів, — йдеться в офіційній заяві ДБР.

Так, протягом січня, лютого, березня та квітня 2026 року слідчі встигли задокументувати правопорушення, через які Україна зазнала збитків у розмірі понад 7 млрд 125 млн гривень.

Окрім того, наголошується, що сума виявленої неправомірної вигоди, яку могли отримати фігуранти проваджень, перевищує 13 млн 816 тис. гривень.

Щоб відшкодувати збитки, слідчі арештували майно підозрюваних і обвинувачених на понад 494 млн грн. До державного бюджету вже повернуто понад 341 млн грн, — наголосили в Державному бюро розслідувань.

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

