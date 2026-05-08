"Более 7 млрд грн убытков". ДБР заявило о масштабных злоупотреблениях государственными ресурсами

8 мая Государственное бюро расследований Украины официально подтвердило, что с начала 2026 года следователи ДБР разоблачили масштабные злоупотребления с государственными ресурсами. Речь идет о сумме в 7 миллиардов гривен.
Главные тезисы
- В рамках недавних расследований ДБР разоблачило схему незаконного отчуждения гостиницы в Виннице.
- В государственный бюджет уже возвращено более 341 млн. грн.
Украина продолжает терять много денег из-за злоупотреблений
Так, в течение января, февраля, марта и апреля 2026 года следователи успели задокументировать правонарушения, из-за которых Украина понесла ущерб в размере более 7 млрд 125 млн гривен.
Кроме того, указано, что сумма выявленной неправомерной выгоды, которую могли получить фигуранты производств, превышает 13 млн 816 тыс. гривен.
