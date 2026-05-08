"Более 7 млрд грн убытков". ДБР заявило о масштабных злоупотреблениях государственными ресурсами

8 мая Государственное бюро расследований Украины официально подтвердило, что с начала 2026 года следователи ДБР разоблачили масштабные злоупотребления с государственными ресурсами. Речь идет о сумме в 7 миллиардов гривен.

Украина продолжает терять много денег из-за злоупотреблений

Государственное бюро расследований разоблачает злоупотребления с государственными ресурсами и обеспечивает возмещение нанесенного ущерба. Речь идет о противоправных действиях должностных лиц, которые должны заботиться о наполнении бюджета и рациональном использовании государственных средств, — сказано в официальном заявлении ДБР.

Так, в течение января, февраля, марта и апреля 2026 года следователи успели задокументировать правонарушения, из-за которых Украина понесла ущерб в размере более 7 млрд 125 млн гривен.

Кроме того, указано, что сумма выявленной неправомерной выгоды, которую могли получить фигуранты производств, превышает 13 млн 816 тыс. гривен.

Чтобы возместить ущерб, следователи арестовали имущество подозреваемых и обвиняемых более чем на 494 млн грн. В государственный бюджет уже возвращено более 341 млн грн, — отметили в Государственном бюро расследований.