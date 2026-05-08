В ОПУ розкрили зміст нового послання Зеленського Путіну

В Офісі президента України офіційно підтвердили дані про те, що прем’єр Словаччини Роберт Фіцо повинен передати російському диктатору Володимиру Путіну послання від українського лідера Володимира Зеленського. В ОПУ чітко дали зрозуміти, що це правда.

Що саме Зеленський попросив передати Путіну

Як уже згадувалося раніше, державний секретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець розповів ЗМІ, що Роберт Фіцо під час візиту до Москви повинен передати Путіну послання від українського лідера.

Про це його, мовляв, попросив сам Володимир Зеленський.

Трохи пізніше радник президента України Дмитро Литвин офіційно підтвердив журналістам, що це дійсно так.

На цьому тлі він нагадав про нещодавні переговори між Фіцо і Зеленським.

За словами Литвина, цього разу у центрі уваги сторін були саме "дипломатичні позиції та перспективи".