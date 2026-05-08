В ОПУ розкрили зміст нового послання Зеленського Путіну
Джерело:  Європейська правда

В Офісі президента України офіційно підтвердили дані про те, що прем’єр Словаччини Роберт Фіцо повинен передати російському диктатору Володимиру Путіну послання від українського лідера Володимира Зеленського. В ОПУ чітко дали зрозуміти, що це правда.

Головні тези:

  • Зеленський намагається достукатися до Путіна через Фіцо.
  • Україна готова зустрічатись на рівні лідерів у змістовному форматі.

Що саме Зеленський попросив передати Путіну

Як уже згадувалося раніше, державний секретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець розповів ЗМІ, що Роберт Фіцо під час візиту до Москви повинен передати Путіну послання від українського лідера.

Про це його, мовляв, попросив сам Володимир Зеленський.

Трохи пізніше радник президента України Дмитро Литвин офіційно підтвердив журналістам, що це дійсно так.

На цьому тлі він нагадав про нещодавні переговори між Фіцо і Зеленським.

За словами Литвина, цього разу у центрі уваги сторін були саме "дипломатичні позиції та перспективи".

І зокрема прем’єр Фіцо спитав — на що Україна налаштована? Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатись на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення. Напевно в цьому ключі Фіцо і буде спілкуватись, — пояснив журналістам Литвин.

