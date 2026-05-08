Ставлення до США у світі зараз гірше, ніж до Росії — опитування
Категорія
Світ
Дата публікації

Ставлення до США у світі зараз гірше, ніж до Росії — опитування

Трамп
Джерело:  Reuters

Друга каденція президента США Дональда Трампа принесла багато потрясінь не лише Штатам, а й іншим країнам світу. До прикладу, війна на Близькому Сході стала ударом навіть для тих держав, які знаходяться максимально далеко від зони бойових дій. Усе це загалом призвело до того, що репутація США на міжнародній арені почала стрімко руйнуватися.

Головні тези:

  • Тепер люди бояться США не менше ніж Росії та Ізраїлю.
  • Дональд Трамп на результати своєї політики поки не відреагував.

Трамп фактично знищує репутацію США

На це вказують результати щорічного дослідження Фонду Альянсу демократій, що базується в Данії.

Згідно з результатами опитування, саме США найчастіше називали у відповідь на запитання, яка країна становить найбільшу загрозу для світу, після Росії та Ізраїлю.

З офіційною заявою з цього приводу вже виступив засновник альянсу та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

За словами останнього, стрімке погіршення сприйняття Сполучених Штатів на міжнародній арені явище дійсно сумне, однак його воно не шокує.

Зовнішня політика США протягом останніх 18 місяців, серед іншого, поставила під сумнів трансатлантичні відносини, запровадила широкомасштабні тарифи та погрожувала вторгненням на територію союзника НАТО, — наголосив Андерс Фог Расмуссен.

Що важливо розуміти, "Індекс сприйняття демократії" ранжує сприйняття країн у діапазоні від -100% до +100%.

Що стосується саме США, то воно знизилося до -16% з +22% два роки тому, що Штати позаду Росії з -11% та Китаю з +7%.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Ставлення до Путіна змінюється". Росіяни почали відчувати наслідки війни проти України
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В ОПУ розкрили зміст нового послання Зеленського Путіну
Що саме Зеленський попросив передати Путіну
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Проросійський Румен Радев очолив уряд Болгарії
Румен Радев очолив уряд Болгарії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?