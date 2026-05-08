Ставлення до США у світі зараз гірше, ніж до Росії — опитування

Друга каденція президента США Дональда Трампа принесла багато потрясінь не лише Штатам, а й іншим країнам світу. До прикладу, війна на Близькому Сході стала ударом навіть для тих держав, які знаходяться максимально далеко від зони бойових дій. Усе це загалом призвело до того, що репутація США на міжнародній арені почала стрімко руйнуватися.

Трамп фактично знищує репутацію США

На це вказують результати щорічного дослідження Фонду Альянсу демократій, що базується в Данії.

Згідно з результатами опитування, саме США найчастіше називали у відповідь на запитання, яка країна становить найбільшу загрозу для світу, після Росії та Ізраїлю.

З офіційною заявою з цього приводу вже виступив засновник альянсу та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

За словами останнього, стрімке погіршення сприйняття Сполучених Штатів на міжнародній арені явище дійсно сумне, однак його воно не шокує.

Зовнішня політика США протягом останніх 18 місяців, серед іншого, поставила під сумнів трансатлантичні відносини, запровадила широкомасштабні тарифи та погрожувала вторгненням на територію союзника НАТО, — наголосив Андерс Фог Расмуссен. Поширити

Що важливо розуміти, "Індекс сприйняття демократії" ранжує сприйняття країн у діапазоні від -100% до +100%.