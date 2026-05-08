Проросійський Румен Радев очолив уряд Болгарії

8 травня офіційно стало відомо, що парламент Болгарії затвердив склад і структуру нового уряду: ним керуватиме колишній президент країни Румен Радев. Він відомий своїми проросійськими поглядами та бажанням відновлювати відносини з Московою.
Головні тези:
- У часи своєї президентської каденції Радев багато разів публічно виступав із проросійськими заявами.
- До прикладу, він часто називав окупований український Крим російським.
Румен Радев очолив уряд Болгарії
Що важливо розуміти, за кандидатуру прем'єра та структуру Міністерської ради віддали свої голоси 124 народні обранці — усі з політичної сили "Прогресивна Болгарія".
Не підтримали це рішення 70 депутатів, а 36 утрималися.
Трохи пізніше новообрані прем’єр, віцепрем’єри та міністри склали присягу в парламенті.
Окрім того, наголошується, що міністеркою закордонних справ в новому уряді стала Веліслава Петрова-Чамова, а міністром оборони — Димитар Стоянов
Як уже згадувалося раніше, Радев обіймав посаду президента Болгарії з 2017 по 2026 рік.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-