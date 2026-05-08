Проросійський Румен Радев очолив уряд Болгарії

8 травня офіційно стало відомо, що парламент Болгарії затвердив склад і структуру нового уряду: ним керуватиме колишній президент країни Румен Радев. Він відомий своїми проросійськими поглядами та бажанням відновлювати відносини з Московою.

Румен Радев очолив уряд Болгарії

Що важливо розуміти, за кандидатуру прем'єра та структуру Міністерської ради віддали свої голоси 124 народні обранці — усі з політичної сили "Прогресивна Болгарія".

Не підтримали це рішення 70 депутатів, а 36 утрималися.

Трохи пізніше новообрані прем’єр, віцепрем’єри та міністри склали присягу в парламенті.

Голова фракції "Прогресивна Болгарія" Петр Вітанов представив кандидатуру Румена Радева на посаду прем'єр-міністра. У емоційній промові він пояснив, що з нею повертається "нормальність у болгарській політиці", а також такі поняття, як доблесть, честь, довіра та солідарність.

Окрім того, наголошується, що міністеркою закордонних справ в новому уряді стала Веліслава Петрова-Чамова, а міністром оборони — Димитар Стоянов

"Прогресивна Болгарія", яка здобула переконливу більшість у 44,59% голосів на парламентських виборах 19 квітня, висунула свого лідера Румена Радева на посаду прем'єр-міністра.

Як уже згадувалося раніше, Радев обіймав посаду президента Болгарії з 2017 по 2026 рік.