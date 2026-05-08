Пророссийский Румен Радев возглавил правительство Болгарии

8 мая официально стало известно, что парламент Болгарии утвердил состав и структуру нового правительства: им руководит бывший президент страны Румен Радев. Он известен своими пророссийскими взглядами и желанием возобновлять отношения с Московой.
Главные тезисы
- Во времена своей президентской каденции Радев многократно публично выступал с пророссийскими заявлениями.
- К примеру, он часто называл оккупированный украинский Крым российским.
Румен Радев возглавил правительство Болгарии
Что важно понимать, за кандидатуру премьера и структуру министерского совета отдали свои голоса 124 народных избранника — все из политической силы "Прогрессивная Болгария".
Не поддержали это решение 70 депутатов, а 36 воздержались.
Чуть позже новоизбранные премьер, вице-премьеры и министры приняли присягу в парламенте.
Кроме того, указано, что министерством иностранных дел в новом правительстве стала Велислава Петрова-Чамова, а министром обороны — Димитар Стоянов.
Как уже упоминалось ранее, Радев занимал должность президента Болгарии с 2017 по 2026 год.
