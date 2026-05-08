Пророссийский Румен Радев возглавил правительство Болгарии
Источник:  NOVA

8 мая официально стало известно, что парламент Болгарии утвердил состав и структуру нового правительства: им руководит бывший президент страны Румен Радев. Он известен своими пророссийскими взглядами и желанием возобновлять отношения с Московой.

Главные тезисы

  • Во времена своей президентской каденции Радев многократно публично выступал с пророссийскими заявлениями.
  • К примеру, он часто называл оккупированный украинский Крым российским.

Что важно понимать, за кандидатуру премьера и структуру министерского совета отдали свои голоса 124 народных избранника — все из политической силы "Прогрессивная Болгария".

Не поддержали это решение 70 депутатов, а 36 воздержались.

Чуть позже новоизбранные премьер, вице-премьеры и министры приняли присягу в парламенте.

Глава фракции "Прогрессивная Болгария" Петр Витанов представил кандидатуру Румена Радева на должность премьер-министра. В эмоциональной речи он объяснил, что с ней возвращается "нормальность в болгарской политике", а также такие понятия как доблесть, честь, доверие и солидарность.

Кроме того, указано, что министерством иностранных дел в новом правительстве стала Велислава Петрова-Чамова, а министром обороны — Димитар Стоянов.

"Прогрессивная Болгария", получившая убедительное большинство в 44,59% голосов на парламентских выборах 19 апреля, выдвинула своего лидера Румена Радева на должность премьер-министра.

Как уже упоминалось ранее, Радев занимал должность президента Болгарии с 2017 по 2026 год.

