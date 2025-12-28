Отошла в вечность легендарная Брижит Бардо

Всемирно известная французская актриса и икона мирового кинематографа Брижит Бардо больше не с нами. Звезда скончалась на 92 году жизни. Причины ее смерти пока не разглашаются.

Умерла Брижит Бардо — что известно

О смерти всемирно известной звезды сообщает издание Le Figaro.

В 2025 году в сети много раз ходили слухи о ее госпитализации и хирургическом вмешательстве.

Несколько недель назад Бардо публично призвала своих фанатов не беспокоиться.

Что важно понимать, Брижит пришла в этот мир 28 сентября 1934 года в Париже в богатой семье.

С детства она занималась классическим балетом, а также мечтала о профессиональной танцевальной карьере, однако неожиданная травма и проблемы со здоровьем изменили ее планы.

Бардо молниеносно и успешно ворвалась в модельный бизнес еще в 15-летнем возрасте.

Юная красавица влюбила в себя мир после появления на обложке журнала Elle — этот прорыв также открыл ей путь в большое кино.