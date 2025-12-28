Отошла в вечность легендарная Брижит Бардо
Категория
Культура
Дата публикации

Отошла в вечность легендарная Брижит Бардо

Умерла Брижит Бардо – что известно
Читати українською
Источник:  Le Figaro

Всемирно известная французская актриса и икона мирового кинематографа Брижит Бардо больше не с нами. Звезда скончалась на 92 году жизни. Причины ее смерти пока не разглашаются.

Главные тезисы

  • За свою жизнь звезда снялась примерно в 50 фильмах.
  • Мировая слава накрыла Брижит после киноленты «...И Бог сотворил женщину» 1956 года.

Умерла Брижит Бардо — что известно

О смерти всемирно известной звезды сообщает издание Le Figaro.

В 2025 году в сети много раз ходили слухи о ее госпитализации и хирургическом вмешательстве.

Несколько недель назад Бардо публично призвала своих фанатов не беспокоиться.

Что важно понимать, Брижит пришла в этот мир 28 сентября 1934 года в Париже в богатой семье.

С детства она занималась классическим балетом, а также мечтала о профессиональной танцевальной карьере, однако неожиданная травма и проблемы со здоровьем изменили ее планы.

Бардо молниеносно и успешно ворвалась в модельный бизнес еще в 15-летнем возрасте.

Юная красавица влюбила в себя мир после появления на обложке журнала Elle — этот прорыв также открыл ей путь в большое кино.

Дебютировала на экране в начале 1950-х, а мировую славу снискала после выхода фильма "И Бог сотворил женщину" (1956) режиссера Роже Вадима. Эта роль сделала ее одной из самых известных актрис Европы. Другими выдающимися ее фильмами считаются драмы "Истина" и "Презрение".

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Умерла легендарная певица и актриса Марианна Фейтфулл
Фейтфулл
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Самая старая женщина мира скончалась в возрасте 116 лет в Бразилии
Инна Канабарро Лукас
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Умерла культовая голливудская актриса Дайан Китон
Китон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?