Отошла в вечность легендарная Брижит Бардо

Всемирно известная французская актриса и икона мирового кинематографа Брижит Бардо больше не с нами. Звезда скончалась на 92 году жизни. Причины ее смерти пока не разглашаются.
Главные тезисы
- За свою жизнь звезда снялась примерно в 50 фильмах.
- Мировая слава накрыла Брижит после киноленты «...И Бог сотворил женщину» 1956 года.
Умерла Брижит Бардо — что известно
О смерти всемирно известной звезды сообщает издание Le Figaro.
В 2025 году в сети много раз ходили слухи о ее госпитализации и хирургическом вмешательстве.
Несколько недель назад Бардо публично призвала своих фанатов не беспокоиться.
Что важно понимать, Брижит пришла в этот мир 28 сентября 1934 года в Париже в богатой семье.
С детства она занималась классическим балетом, а также мечтала о профессиональной танцевальной карьере, однако неожиданная травма и проблемы со здоровьем изменили ее планы.
Бардо молниеносно и успешно ворвалась в модельный бизнес еще в 15-летнем возрасте.
Юная красавица влюбила в себя мир после появления на обложке журнала Elle — этот прорыв также открыл ей путь в большое кино.
