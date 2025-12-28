Відійшла у вічність легендарна Бріжіт Бардо

Всесвітньо відома французька акторка та ікона світового кінематографа Бріжіт Бардо більше не з нами. Зірка померла на 92 році життя. Причини її смерті наразі не розкривається.

Померла Бріжіт Бардо — що відомо

Про смерть всесвітньо відомої зірки повідомляє видання Le Figaro.

У 2025 році у мережі багато разів ширилися чутки про її госпіталізацію та хірургічне втручання.

Кілька тижнів тому Бардо публічно закликала свої фанатів не хвилюватися.

Що важливо розуміти, Бріжіт прийшла у цей світ 28 вересня 1934 року в Парижі у заможній родині.

Змалечку вона займалася класичним балетом, а також мріяла про професійну танцювальну кар’єру, проте неочікувана травма та проблеми зі здоров’ям змінили її плани.

Бардо блискавично та успішно увірвалася в модельний бізнес ще в 15-річному віці.

Юна красуня закохала в себе світ після появи на обкладинці журналу Elle — цей прорив також відкрив їй шлях у велике кіно.