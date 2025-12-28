Відійшла у вічність легендарна Бріжіт Бардо
Категорія
Культура
Дата публікації

Відійшла у вічність легендарна Бріжіт Бардо

Померла Бріжіт Бардо - що відомо
Джерело:  Le Figaro

Всесвітньо відома французька акторка та ікона світового кінематографа Бріжіт Бардо більше не з нами. Зірка померла на 92 році життя. Причини її смерті наразі не розкривається. 

Головні тези:

  • За своє життя зірка знялася приблизно в 50 фільмах. 
  • Світова слава накрила Бріжіт після кінострічки «...І Бог створив жінку» 1956 року. 

Померла Бріжіт Бардо — що відомо

Про смерть всесвітньо відомої зірки повідомляє видання Le Figaro.

У 2025 році у мережі багато разів ширилися чутки про її госпіталізацію та хірургічне втручання.

Кілька тижнів тому Бардо публічно закликала свої фанатів не хвилюватися.

Що важливо розуміти, Бріжіт прийшла у цей світ 28 вересня 1934 року в Парижі у заможній родині.

Змалечку вона займалася класичним балетом, а також мріяла про професійну танцювальну кар’єру, проте неочікувана травма та проблеми зі здоров’ям змінили її плани. 

Бардо блискавично та успішно увірвалася в модельний бізнес ще в 15-річному віці.

Юна красуня закохала в себе світ після появи на обкладинці журналу Elle — цей прорив також відкрив їй шлях у велике кіно.

Дебютувала на екрані на початку 1950-х, а світову славу здобула після виходу фільму "І Бог створив жінку" (1956) режисера Роже Вадима. Ця роль зробила її однією з найвідоміших акторок Європи. Іншими найвизначнішими її фільмами вважаються драми "Істина" і "Зневага".

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Померла легендарна співачка і акторка Маріанна Фейтфулл
Фейтфулл
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Найстаріша жінка світу померла у віці 116-ти років у Бразилії
Лукас
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Померла культова голлівудська акторка Даян Кітон
Кітон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?