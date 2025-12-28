Відійшла у вічність легендарна Бріжіт Бардо

Всесвітньо відома французька акторка та ікона світового кінематографа Бріжіт Бардо більше не з нами. Зірка померла на 92 році життя. Причини її смерті наразі не розкривається.
Головні тези:
- За своє життя зірка знялася приблизно в 50 фільмах.
- Світова слава накрила Бріжіт після кінострічки «...І Бог створив жінку» 1956 року.
Померла Бріжіт Бардо — що відомо
Про смерть всесвітньо відомої зірки повідомляє видання Le Figaro.
У 2025 році у мережі багато разів ширилися чутки про її госпіталізацію та хірургічне втручання.
Кілька тижнів тому Бардо публічно закликала свої фанатів не хвилюватися.
Що важливо розуміти, Бріжіт прийшла у цей світ 28 вересня 1934 року в Парижі у заможній родині.
Змалечку вона займалася класичним балетом, а також мріяла про професійну танцювальну кар’єру, проте неочікувана травма та проблеми зі здоров’ям змінили її плани.
Бардо блискавично та успішно увірвалася в модельний бізнес ще в 15-річному віці.
Юна красуня закохала в себе світ після появи на обкладинці журналу Elle — цей прорив також відкрив їй шлях у велике кіно.
