Пентагон одобрил поставки Украине крылатых ракет Tomahawk — но есть одно "но"

Министерство обороны США одобрило передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Но поставки не начнутся, пока соответствующее решение не примет президент Дональд Трамп.

Пентагон дал зеленый свет насчет поставок Украине Tomahawk

CNN сообщает, что Пентагон дал "зеленый свет" на поставку Украине ракет Tomahawk, однако финальное решение будет принимать Дональд Трамп.

Издание ссылается на трех американских и европейских чиновников.

Объединенный штаб сообщил Белому дому о своей оценке в начале октября, непосредственно перед встречей в Вашингтоне Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который настаивал на предоставлении ракет.

Трамп же на встрече с Зеленским заявил, что он бы не хотел предоставлять ракеты Украине, поскольку "мы не хотим отдавать то, что нам нужно для защиты нашей страны".

Оценка Пентагона приободрила европейских союзников США, которые считают, что теперь у США есть меньше поводов не предоставлять ракеты, заявили два европейских чиновника.

Трамп также заявил за несколько дней до встречи с Зеленским, что США имеют "многие "Томагавки", которые потенциально могут предоставить Украине. Поделиться

Поэтому американские и европейские чиновники были удивлены, когда через несколько дней Трамп резко изменил свою позицию, заявив во время вступительного слова на рабочем обеде с Зеленским, что США нужны "Томагавки". Затем он сказал Зеленскому за закрытой дверью, что США не будут предоставлять ракеты, по крайней мере, пока.

Решение Трампа было принято на следующий день после его телефонного разговора с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным, который сказал президенту США, что "Томагавки" могут поразить крупные российские города, такие как Москва и Санкт-Петербург, и что это не повлияет на ход боевых действий, но повредит отношениям между США и Россией.

Вместе с тем, ранее источники CNN сообщили, что Трамп не отказался от идеи поставок ракет, и администрация подготовила планы по их скорым поставкам Украине, если Трамп даст соответствующий приказ.

Хотя Пентагон не беспокоится по поводу запасов, американские военные все еще решают, как Украина будет учиться пользоваться ракетами и развертывать их, сообщили собеседники телеканала.

Источники добавили, что для эффективного использования ракет Украиной еще предстоит решить несколько оперативных вопросов.

Один из нерешенных вопросов состоит в том, как Украина будет запускать ракеты, если США их предоставят. Ракеты "Томагавк" обычно запускаются с кораблей или подлодок, но ВМС Украины сильно истощены, поэтому ракеты, вероятно, придется запускать с суши. Корпус морской пехоты и армия США разработали наземные пусковые установки, предоставленные Украине. Поделиться

Но даже если США не захотят предоставить пусковые установки, европейские чиновники считают, что Украина сможет найти способ.