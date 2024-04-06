Перевозило ядерное топливо. В порту Германии задержали судно из России
Категория
Мир
Дата публикации

Перевозило ядерное топливо. В порту Германии задержали судно из России

Корабль
Читати українською
Источник:  NNN

В морском порту Ростока, расположенном в Германии, стоит судно Atlantic Navigator II, на борту которого нашли обогащенный уран.

На судне Atlantic Navigator II нашли ядерное топливо

Корабль более трех недель стоит в международном порту и не может покинуть его.

Об этом сообщает Norddeutsche Neueste Nachrichten .

Atlantic Navigator II — российское судно, на котором перевозятся товары, нарушающие санкции ЕС.

Как сообщается, судно перевозит березовую древесину и обогащенный уран для атомных электростанций в США. Эти товары входят в санкционные списки Европейского Союза и поэтому не могут быть отправлены из Ростока.

Известно, что судно было отправлено из Санкт-Петербурга и не должно было заходить в порт Ростока. Однако поломка двигателя заставила судно совершить незапланированную ремонтную остановку. Таможня обнаружила попавшие под санкции ЕС из-за нападения России на Украину товары и запретила судну продолжать свой путь.

РФ продолжает обходить санкции

Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.

Итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.

По данным Bloomberg, Россия покупает у Евросоюза оружейные технологии на десятки миллионов евро, несмотря на введенные против Кремля санкции.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в российских "Кинжалах" обнаружено по меньшей мере 49 типов компонентов, которые Россия не производит, а у Х-101 — по меньшей мере 53 типа таких компонентов. Он призвал к расширению санкций и обеспечению ответственности за схемы их обхода.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Несмотря на санкции. Супертанкеры с российской нефтью направляются в Индию
Танкер
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Россиянам сложно ремонтировать свои НПЗ из-за санкций США — Reuters
НПЗ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия поставит Индии два военных фрегата в обход санкций
Корабль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?