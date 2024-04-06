Перевозило ядерное топливо. В порту Германии задержали судно из России

В морском порту Ростока, расположенном в Германии, стоит судно Atlantic Navigator II, на борту которого нашли обогащенный уран.

На судне Atlantic Navigator II нашли ядерное топливо

Корабль более трех недель стоит в международном порту и не может покинуть его.

Об этом сообщает Norddeutsche Neueste Nachrichten .

Atlantic Navigator II — российское судно, на котором перевозятся товары, нарушающие санкции ЕС.

Как сообщается, судно перевозит березовую древесину и обогащенный уран для атомных электростанций в США. Эти товары входят в санкционные списки Европейского Союза и поэтому не могут быть отправлены из Ростока. Поделиться

Известно, что судно было отправлено из Санкт-Петербурга и не должно было заходить в порт Ростока. Однако поломка двигателя заставила судно совершить незапланированную ремонтную остановку. Таможня обнаружила попавшие под санкции ЕС из-за нападения России на Украину товары и запретила судну продолжать свой путь.

РФ продолжает обходить санкции

Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.

Итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.

По данным Bloomberg, Россия покупает у Евросоюза оружейные технологии на десятки миллионов евро, несмотря на введенные против Кремля санкции. Поделиться

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в российских "Кинжалах" обнаружено по меньшей мере 49 типов компонентов, которые Россия не производит, а у Х-101 — по меньшей мере 53 типа таких компонентов. Он призвал к расширению санкций и обеспечению ответственности за схемы их обхода.