Певец ALEKSEEV назвал причину разрыва с известной артисткой ― видео

ALEKSEEV и Синецкая больше не вместе

По словам музыканта, они 5 лет находились в отношениях. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пара жила в Киеве, а россиянка Синецкая даже хотела стать гражданкой Украины.

Однако в последние месяцы они все реже проводили время вместе.

Фото: facebook.com/alekseevofficialpage

Только сейчас Никита впервые признал, что действительно разорвал отношения с Ульяной. Как утверждает артист, они потеряли связь друг с другом.

Счастье заблудилось, потеряли, к сожалению, себя. Вот я когда-нибудь так подумал. Наверное, это будет ответ, — заявил ALEKSEEV. Поделиться

ALEKSEEV признался, как он ведет себя в отношениях

Украинский певец не скрывает, что с ним порой бывает сложно — от этого никуда не уйти.

Несмотря на это, Никита отмечает, что он не является абъюзером, но у него проблемы с резкими перепадами настроения.

По словам артиста, он почти не подпускает к себе новых людей и даже самые родные мало знают о его личном.