Певец ALEKSEEV назвал причину разрыва с известной артисткой ― видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Певец ALEKSEEV назвал причину разрыва с известной артисткой ― видео

ALEKSEEV
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Источник:  online.ua

Известный украинский певец ALEKSEEV впервые официально заявил о завершении отношений с российской певицей и экс-участницей группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой.

Главные тезисы

  • ALEKSEEV раскрыл причины разрыва отношений со своей бывшей девушкой.
  • Пара была вместе около 5 лет.
  • Украинский музыкант признал, что с ним порой тяжело, но подчеркнул, что не является абъюзером.

ALEKSEEV и Синецкая больше не вместе

По словам музыканта, они 5 лет находились в отношениях. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пара жила в Киеве, а россиянка Синецкая даже хотела стать гражданкой Украины.

Однако в последние месяцы они все реже проводили время вместе.

Фото: facebook.com/alekseevofficialpage

Только сейчас Никита впервые признал, что действительно разорвал отношения с Ульяной. Как утверждает артист, они потеряли связь друг с другом.

Счастье заблудилось, потеряли, к сожалению, себя. Вот я когда-нибудь так подумал. Наверное, это будет ответ, — заявил ALEKSEEV.

ALEKSEEV признался, как он ведет себя в отношениях

Украинский певец не скрывает, что с ним порой бывает сложно — от этого никуда не уйти.

Несмотря на это, Никита отмечает, что он не является абъюзером, но у него проблемы с резкими перепадами настроения.

По словам артиста, он почти не подпускает к себе новых людей и даже самые родные мало знают о его личном.

Я не абьюзер, в этом плане проблем нет. У меня настроение очень прыгает. Бывает так, что я просто замыкаюсь в себе очень сильно и вообще никого не пускаю. Даже близкого человека, который возле меня и хочет помочь. Для людей, которые возле тебя, это очень тяжело. Иногда бывает настолько грустно, что трудно выйти из этого состояния, — объяснил украинский музыкант.

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