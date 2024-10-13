Певец ALEKSEEV назвал причину разрыва с известной артисткой ― видео

Известный украинский певец ALEKSEEV впервые официально заявил о завершении отношений с российской певицей и экс-участницей группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой.
Главные тезисы
- ALEKSEEV раскрыл причины разрыва отношений со своей бывшей девушкой.
- Пара была вместе около 5 лет.
- Украинский музыкант признал, что с ним порой тяжело, но подчеркнул, что не является абъюзером.
ALEKSEEV и Синецкая больше не вместе
По словам музыканта, они 5 лет находились в отношениях. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пара жила в Киеве, а россиянка Синецкая даже хотела стать гражданкой Украины.
Однако в последние месяцы они все реже проводили время вместе.
Только сейчас Никита впервые признал, что действительно разорвал отношения с Ульяной. Как утверждает артист, они потеряли связь друг с другом.
ALEKSEEV признался, как он ведет себя в отношениях
Украинский певец не скрывает, что с ним порой бывает сложно — от этого никуда не уйти.
Несмотря на это, Никита отмечает, что он не является абъюзером, но у него проблемы с резкими перепадами настроения.
По словам артиста, он почти не подпускает к себе новых людей и даже самые родные мало знают о его личном.
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