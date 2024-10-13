Співак ALEKSEEV назвав причину розриву з відомою артисткою ― відео

ALEKSEEV та Синецька більше не разом

За словами музиканта, вони 5 років перебували у стосунках. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пара мешкала у Києві, а росіянам Синецька навіть хотіла стати громадянкою України.

Проте протягом останніх місяців вони дедалі рідше проводили час разом.

Фото: facebook.com/alekseevofficialpage

Лише зараз Микита вперше визнав, що дійсно розірвав стосунки з Уляною. Як стверджує артист, вони втратили зв'язок один з одним.

В сенсах, що шукали, щастя заблукало, втратили, на жаль, себе. От я колись так подумав. Напевно, це буде відповідь, — заявив ALEKSEEV. Поширити

ALEKSEEV зізнався, як він поводиться у стосунках

Український співак не приховує, що з ним деколи буває складно — від цього нікуди не втекти.

Попри це, Микита наголошує, що він не є аб'юзером, але в нього є проблеми з різкими перепадами настрою.

За словами артиста, він майже не підпускає до себе нових людей та навіть найрідніші мало знають про його особисте.