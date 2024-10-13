Співак ALEKSEEV назвав причину розриву з відомою артисткою ― відео

Відомий український співак ALEKSEEV вперше офіційно заявив про завершення стосунків з російською співачкою та ексучасницею гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою.
Головні тези:
- ALEKSEEV розкрив причини розриву стосунків зі своєю колишньою.
- Пара була разом близько 5 років.
- Український музикант визнав, що з ним деколи важко, але наголосив, що не є аб'юзером.
ALEKSEEV та Синецька більше не разом
За словами музиканта, вони 5 років перебували у стосунках. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пара мешкала у Києві, а росіянам Синецька навіть хотіла стати громадянкою України.
Проте протягом останніх місяців вони дедалі рідше проводили час разом.
Лише зараз Микита вперше визнав, що дійсно розірвав стосунки з Уляною. Як стверджує артист, вони втратили зв'язок один з одним.
ALEKSEEV зізнався, як він поводиться у стосунках
Український співак не приховує, що з ним деколи буває складно — від цього нікуди не втекти.
Попри це, Микита наголошує, що він не є аб'юзером, але в нього є проблеми з різкими перепадами настрою.
За словами артиста, він майже не підпускає до себе нових людей та навіть найрідніші мало знають про його особисте.
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