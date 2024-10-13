Співак ALEKSEEV назвав причину розриву з відомою артисткою ― відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Співак ALEKSEEV назвав причину розриву з відомою артисткою ― відео

ALEKSEEV
Джерело:  online.ua

Відомий український співак ALEKSEEV вперше офіційно заявив про завершення стосунків з російською співачкою та ексучасницею гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою.

Головні тези:

  • ALEKSEEV розкрив причини розриву стосунків зі своєю колишньою.
  • Пара була разом близько 5 років.
  • Український музикант визнав, що з ним деколи важко, але наголосив, що не є аб'юзером.

ALEKSEEV та Синецька більше не разом

За словами музиканта, вони 5 років перебували у стосунках. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пара мешкала у Києві, а росіянам Синецька навіть хотіла стати громадянкою України.

Проте протягом останніх місяців вони дедалі рідше проводили час разом.

Фото: facebook.com/alekseevofficialpage

Лише зараз Микита вперше визнав, що дійсно розірвав стосунки з Уляною. Як стверджує артист, вони втратили зв'язок один з одним.

В сенсах, що шукали, щастя заблукало, втратили, на жаль, себе. От я колись так подумав. Напевно, це буде відповідь, — заявив ALEKSEEV.

ALEKSEEV зізнався, як він поводиться у стосунках

Український співак не приховує, що з ним деколи буває складно — від цього нікуди не втекти.

Попри це, Микита наголошує, що він не є аб'юзером, але в нього є проблеми з різкими перепадами настрою.

За словами артиста, він майже не підпускає до себе нових людей та навіть найрідніші мало знають про його особисте.

Я не аб'юзер, в цьому плані проблем немає. У мене настрій дуже стрибає. Буває так, що я просто замикаюсь в собі дуже сильно і взагалі нікого не пускаю. Навіть, найближчу людину, яка біля мене і хоче допомогти. Для людей, які біля тебе, це дуже важко. Іноді буває настільки сумно, що важко вийти з цього стану, — пояснив український музикант.

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