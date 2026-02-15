Певец Melovin объявил о разрыве со своим женихом

Известный украинский певец Melovin официально подтвердил, что его отношения с женихом-военным — парамедиком по имени Петр Злотя — подошли к концу.

Melovin снова холостяк

Неожиданной новостью артист поделился в своем Instagram.

Он опубликовал фото с кольцом в руке, однако не захотел объяснять, что на самом деле произошло.

Мы разошлись. Спасибо за опыт. Прошу медиа воздержаться от допросов. Для моего покоя и покоя Петра — я ничего не буду комментировать. С днем Святого Валентина всех! — написал Melovin. Поделиться

Фото: скриншот

Как уже упоминалось ранее, военный парамедик Петр Злотя признался певцу в ноябре 2025 года — праздничное событие состоялось на Майдане Независимости в Киеве.

Сам Петр уже успел публично прокомментировать их неожиданный разрыв с любимым:

Все мое детство делали так, чтобы я чувствовал вину и потом они тащили меня за ниточки, когда им выгодно. Ибо знают, что Петр добрый и простит. Затем я начал строить такие же отношения, в которых я чувствовал себя виноватым. И знаете, спасибо за опыт, идите на… Сколько раз я мог закончить эту жизнь, но не сдавался. Поделиться

По убеждению Петра, в жизни самое важное — уметь выбирать себя.