Певец Melovin объявил о разрыве со своим женихом
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Певец Melovin объявил о разрыве со своим женихом

Melovin снова холостяк
Читати українською
Источник:  online.ua

Известный украинский певец Melovin официально подтвердил, что его отношения с женихом-военным — парамедиком по имени Петр Злотя — подошли к концу.

Главные тезисы

  • Melovin не захотел раскрывать никаких подробностей.
  • А его бывший все же рассказал, что на самом деле произошло.

Melovin снова холостяк

Неожиданной новостью артист поделился в своем Instagram.

Он опубликовал фото с кольцом в руке, однако не захотел объяснять, что на самом деле произошло.

Мы разошлись. Спасибо за опыт. Прошу медиа воздержаться от допросов. Для моего покоя и покоя Петра — я ничего не буду комментировать. С днем Святого Валентина всех! — написал Melovin.

Фото: скриншот

Как уже упоминалось ранее, военный парамедик Петр Злотя признался певцу в ноябре 2025 года — праздничное событие состоялось на Майдане Независимости в Киеве.

Сам Петр уже успел публично прокомментировать их неожиданный разрыв с любимым:

Все мое детство делали так, чтобы я чувствовал вину и потом они тащили меня за ниточки, когда им выгодно. Ибо знают, что Петр добрый и простит. Затем я начал строить такие же отношения, в которых я чувствовал себя виноватым. И знаете, спасибо за опыт, идите на… Сколько раз я мог закончить эту жизнь, но не сдавался.

По убеждению Петра, в жизни самое важное — уметь выбирать себя.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Известная голливудская пара завершила отношения после помолвки
Добрев и Уайт больше не вместе
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Тина Кароль оценила шанс на отношения с 20-летним парнем
Кароль отвечает на вопросы фанатов
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Том Круз разорвал отношения с главной красавицей Голливуда
Том Круз снова холостяк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?