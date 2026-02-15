Певец Melovin объявил о разрыве со своим женихом

Известный украинский певец Melovin официально подтвердил, что его отношения с женихом-военным — парамедиком по имени Петр Злотя — подошли к концу.
Главные тезисы
- Melovin не захотел раскрывать никаких подробностей.
- А его бывший все же рассказал, что на самом деле произошло.
Melovin снова холостяк
Неожиданной новостью артист поделился в своем Instagram.
Он опубликовал фото с кольцом в руке, однако не захотел объяснять, что на самом деле произошло.
Как уже упоминалось ранее, военный парамедик Петр Злотя признался певцу в ноябре 2025 года — праздничное событие состоялось на Майдане Независимости в Киеве.
Сам Петр уже успел публично прокомментировать их неожиданный разрыв с любимым:
По убеждению Петра, в жизни самое важное — уметь выбирать себя.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-