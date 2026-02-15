Співак Melovin оголосив про розрив зі своїм нареченим

Відомий український співак Melovin офіційно підтвердив, що його стосунки з нареченим-військовим — парамедиком на імʼя Петро Злотя — добігли свого кінця.
Головні тези:
- Melovin не захотів розкривати жодних подробиць.
- А його колишній все ж розповів, що насправді сталося.
Melovin знову холостяк
Неочікуваною новиною артист поділився у своєму Instagram.
Він опублікував фото з обручкою в руці, однак не захотів пояснювати, що насправді сталося.
Як уже згадувалося раніше, парамедик-військовий Петро Злотя освідчився співакові у листопаді 2025 року — святкова подія відбулася на Майдані Незалежності у Києві.
Сам Петро уже встиг публічно прокоментувати їхній неочікуваний розрив з коханим:
На переконання Петра, в життя найважливіше — вміти обирати себе.
