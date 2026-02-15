Співак Melovin оголосив про розрив зі своїм нареченим
Співак Melovin оголосив про розрив зі своїм нареченим

Melovin знову холостяк
Джерело:  online.ua

Відомий український співак Melovin офіційно підтвердив, що його стосунки з нареченим-військовим — парамедиком на імʼя Петро Злотя — добігли свого кінця.

Головні тези:

  • Melovin не захотів розкривати жодних подробиць.
  • А його колишній все ж розповів, що насправді сталося.

Неочікуваною новиною артист поділився у своєму Instagram.

Він опублікував фото з обручкою в руці, однак не захотів пояснювати, що насправді сталося.

Ми розійшлися. Дякую за досвід. Прошу медіа утриматись від допитів. За для мого спокою та спокою Петра — я нічого не коментуватиму. З днем Святого Валентина усіх! — написав Melovin у сторіз.

Фото: скриншот

Як уже згадувалося раніше, парамедик-військовий Петро Злотя освідчився співакові у листопаді 2025 року — святкова подія відбулася на Майдані Незалежності у Києві.

Сам Петро уже встиг публічно прокоментувати їхній неочікуваний розрив з коханим:

Все моє дитинство робили так, щоб я відчував провину й потім вони тягнули мене за ниточки, коли їм вигідно. Бо знають, що Петро добрий і пробачить. Потім я почав будувати такі ж стосунки, в яких я почувався винним. І знаєте, дякую за досвід, ідіть на**й... Скільки разів я міг закінчити це життя, але не здавався.

На переконання Петра, в життя найважливіше — вміти обирати себе.

