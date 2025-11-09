Певец Melovin раскрыл тайну личной жизни — видео

Известный украинский певец Melovin наконец-то решил рассказать, находится ли сейчас в отношениях. Кроме того, артист признался, с кем ему легче встречаться с женщинами или мужчинами.
Главные тезисы
- Melovin до сих пор ощущает на себе последствия предательства экс-партнера.
- Несмотря на это, он готов снова любить и быть любимым.
Melovin раскрыл собственные секреты
Украинский артист рассказал много интересного о себе и своей жизни в рамках рубрики "Сколько стоит Look?" с блогером Николасом Кармой.
Он впервые подтвердил, что пока не находится в отношениях.
Меловин откровенно признался, что его сердце свободно длительный период времени, ведь оно не зажило после предательства экс-партнера.
Несмотря на это, певец признал, что хотел бы иметь рядом любимого человека.
Николас Карма поинтересовался у звезды, с кем ему комфортнее строить отношения — с женщинами или с мужчинами, ведь Melovin никогда не скрывал свою бисексуальность.
