Співак Melovin розкрив таємницю особистого життя — відео

Відомий український співак Melovin нарешті вирішив розповісти, чи перебуває зараз у стосунках. Окрім того, артист зізнався, з ким йому легше зустрічатися — з жінками чи чоловіками.

Melovin розкрив власні секрети

Український артист розповів багато цікавого про себе та своє життя у межах рубрики "Скільки коштує Look?" з блогером Ніколасом Кармою.

Він уперше підтвердив, що наразі не перебуває у стосунках.

Меловін відверто зізнався, що його серце вільне тривалий період часу, адже воно не загоїлося після зради експартнера.

Попри це, співак визнав, що хотів би мати поруч кохану людину.

Ніколас Карма поцікавився у зірки, з ким йому комфортніше будувати стосунки — з жінками чи з чоловіками, адже Melovin ніколи не прихивовував свою бісексуальність.