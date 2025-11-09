Співак Melovin розкрив таємницю особистого життя — відео
Співак Melovin розкрив таємницю особистого життя — відео

Melovin розкрив власні секрети
Джерело:  online.ua

Відомий український співак Melovin нарешті вирішив розповісти, чи перебуває зараз у стосунках. Окрім того, артист зізнався, з ким йому легше зустрічатися — з жінками чи чоловіками.

Головні тези:

  • Melovin досі відчуває на собі наслідки зради експартнера.
  • Попри це, він готовий знову кохати та бути коханим.

Melovin розкрив власні секрети

Український артист розповів багато цікавого про себе та своє життя у межах рубрики "Скільки коштує Look?" з блогером Ніколасом Кармою.

Він уперше підтвердив, що наразі не перебуває у стосунках.

Меловін відверто зізнався, що його серце вільне тривалий період часу, адже воно не загоїлося після зради експартнера.

Попри це, співак визнав, що хотів би мати поруч кохану людину.

Ніколас Карма поцікавився у зірки, з ким йому комфортніше будувати стосунки — з жінками чи з чоловіками, адже Melovin ніколи не прихивовував свою бісексуальність.

З власного досвіду, легше з хлопцями, тому що я їх максимально розумію, але цікавіше з дівчатами, — розповів український артист.

