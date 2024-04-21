Певец MELOVIN заявил о гибели сестры в результате удара РФ по Одессе

По словам известного украинского певца MELOVIN, во время очередной ракетной атаки России по Одессе он потерял сестру.
В семье MELOVIN произошло горе
По словам артиста, его сестра стала жертвой российской атаки еще 15 марта, когда Россия дважды ударила ракетами по Одессе.
MELOVIN также вспоминает, что на следующий день он должен был выступать на свадьбе, что вызвало у него эмоциональный диссонанс.
Столкновение таких контрастных событий помогло ему понять, что жить надо здесь и сейчас.
Родители MELOVIN до сих пор находятся в Одессе
Несмотря на трагедию, постигшую семью певца, его родители не хотят покидать родной город.
Артист признается, что часто ездит к ним, чтобы увидеться с близкими людьми.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-