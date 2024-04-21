Певец MELOVIN заявил о гибели сестры в результате удара РФ по Одессе
Категория
Культура
Дата публикации

Певец MELOVIN заявил о гибели сестры в результате удара РФ по Одессе

MELOVIN
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Источник:  Insider

По словам известного украинского певца MELOVIN, во время очередной ракетной атаки России по Одессе он потерял сестру.

В семье MELOVIN произошло горе

По словам артиста, его сестра стала жертвой российской атаки еще 15 марта, когда Россия дважды ударила ракетами по Одессе.

MELOVIN также вспоминает, что на следующий день он должен был выступать на свадьбе, что вызвало у него эмоциональный диссонанс.

Столкновение таких контрастных событий помогло ему понять, что жить надо здесь и сейчас.

Во время обстрела я потерял сестру. Помните, когда после взрыва спасатели приехали на место удара и прилетела вторая ракета? Это больно, это разрывает сердце. На следующий день я выступал на свадьбе. Натянул улыбку и уехал. До абсурда, но именно это и помогло мне прийти в себя и понять: жизнь — это здесь и сейчас. Не надо медлить, — отметил MELOVIN.

Фото: скриншот

Родители MELOVIN до сих пор находятся в Одессе

Несмотря на трагедию, постигшую семью певца, его родители не хотят покидать родной город.

Артист признается, что часто ездит к ним, чтобы увидеться с близкими людьми.

Мои родители живут в Одессе. При любой возможности я стараюсь приезжать туда на несколько дней, а может и больше. В этом году был в родном городе дважды: в январе и марте, на день рождения папы. Ходил к морю. Хочу поехать туда с концертом. Одесса — особенный для меня город, поэтому все, что происходит там сейчас, каждый раз болит, каждый раз вызывает переживания, — рассказал певец.

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