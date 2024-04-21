Співак MELOVIN заявив про загибель сестри внаслідок удару РФ по Одесі
Категорія
Культура
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Співак MELOVIN заявив про загибель сестри внаслідок удару РФ по Одесі

MELOVIN
Джерело:  Insider

За словами відомого українського співака MELOVIN, під час чергової ракетної атаки Росії на Одесу він втратив сестру.

У родині MELOVIN сталося горе

За словами артиста, його сестра стала жертвою російської атаки ще 15 березня, коли Росія двічі вдарила ракетами по Одесі.

MELOVIN також згадує, що наступного дня він повинен був виступати на весіллі, що викликало в нього емоційний дисонанс.

Зіткнення таких контрастних подій допомогло йому усвідомити, що жити треба тут і зараз.

Під час обстрілу я втратив сестру. Пам'ятаєте, коли після вибуху надзвичайники приїхали рятувати людей і прилетіла друга ракета? Це боляче, це розриває серце. Наступного дня я виступав на весіллі. Натягнув усмішку та поїхав. До абсурду, але саме це й допомогло мені оговтатися та зрозуміти: життя — це тут і зараз. Не треба зволікати, — зазначив MELOVIN.

Фото: скриншот

Батьки MELOVIN досі знаходяться в Одесі

Попри трагедію, що спіткала родину співака, його батьки не хочуть покидати рідне місто.

Артист зізнається, що доволі часто їздить до них, щоб побачитися з близькими людьми.

Мої батьки живуть в Одесі. За першої-ліпшої нагоди я намагаюся приїздити туди на декілька днів, а може, і більше. Цього року був у рідному місті двічі: у січні та в березні, на день народження тата. Ходив до моря. Хочу поїхати туди з концертом. Одеса — особливе для мене місто, тому все, що відбувається там нині, щоразу болить, щоразу викликає переживання, — розповів співак.

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