Співак MELOVIN заявив про загибель сестри внаслідок удару РФ по Одесі

За словами відомого українського співака MELOVIN, під час чергової ракетної атаки Росії на Одесу він втратив сестру.
У родині MELOVIN сталося горе
За словами артиста, його сестра стала жертвою російської атаки ще 15 березня, коли Росія двічі вдарила ракетами по Одесі.
MELOVIN також згадує, що наступного дня він повинен був виступати на весіллі, що викликало в нього емоційний дисонанс.
Зіткнення таких контрастних подій допомогло йому усвідомити, що жити треба тут і зараз.
Батьки MELOVIN досі знаходяться в Одесі
Попри трагедію, що спіткала родину співака, його батьки не хочуть покидати рідне місто.
Артист зізнається, що доволі часто їздить до них, щоб побачитися з близькими людьми.
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