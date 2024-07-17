Певица Адель решила оставить большую сцену и раскрыла причину

Известная британская певица Адель, ранее потерявшая сознание на концерте из-за тяжелой болезни, ошеломила новостью поклонников. Артистка сообщила, что хочет взять перерыв в музыкальной карьере.
Главные тезисы
- Певица планирует заняться другими творческими проектами и провести время с семьей в Великобритании.
- Поклонники надеются на возвращение певицы с новыми хитами после отдыха.
- Адель рассорилась с фанатом на концерте в Лас-Вегасе из-за его оскорблений в адрес ЛГБТК+ сообщества
После тура певица Адель планирует вернуться в Великобританию
Звезда призналась, что уходит на время с большой сцены. Она не планирует выпускать новые песни и давать концерты. После своего обширного музыкального тура Адель хочет сосредоточиться на "некоторых других творческих вещах".
В планах исполнительницы осенью после последних выступлений в Лас-Вегасе, США, отправиться в родную Великобританию. Там Адель хочет провести время с родными и отдохнуть от загруженного графика.
Это не первый случай, когда Адель ставит на паузу свою музыку карьеру. Раньше у артистки были проблемы с голосовыми связями, из-за чего она долго не давала концертов.
В следующий раз певица уходила со сцены, чтобы посвятить себя воспитанию сына. Однако каждый раз знаменитость возвращались с новыми хитами. Так что можно предположить, что в этот раз будет так же.
Адель рассорилась с собственным фанатом во время концерта.
Всемирно известная британская певица Адель никогда не скрывала, что обожает своих поклонников, однако, как оказалось, она никогда не будет мириться с грубостью с их стороны.
Как отмечают американские журналисты, недавно артистка организовала масштабный концерт в Лас-Вегасе.
Однако он запомнится фанатам звезды не только ее грандиозным выступлением, но и внезапно разгоревшимся конфликтом между Адель и ее поклонником.
Последний, неожиданно для всех присутствующих, решил оскорбить представителей ЛГБТК+, но это очень не понравилось певице.
Как известно, она очень много раз поддерживала прайд, в частности, из-за своего творчества. Адель рассказала, что ее песня I Set Fire To The Rain является гимном гомосексуалов.
Поэтому когда ее фанат внезапно из зала крикнул певице "Прайд отстой", артистка не смогла скрыть своего возмущения.
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