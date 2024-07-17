Певица Адель решила оставить большую сцену и раскрыла причину

После тура певица Адель планирует вернуться в Великобританию

Звезда призналась, что уходит на время с большой сцены. Она не планирует выпускать новые песни и давать концерты. После своего обширного музыкального тура Адель хочет сосредоточиться на "некоторых других творческих вещах".

У меня вообще нет никаких планов по новой музыке. Я хочу большого перерыва после этого (тура – ред.). Планирую заниматься другими творческими вещами, хотя бы ненадолго, – поделилась певица. Поделиться

В планах исполнительницы осенью после последних выступлений в Лас-Вегасе, США, отправиться в родную Великобританию. Там Адель хочет провести время с родными и отдохнуть от загруженного графика.

Я скучаю по тому, что было до того, как я стала известна. Больше всего, по-видимому, по неузнаваемости на улицах. Однако тот факт, что людям нравится мой голос и песни, довольно странный, поэтому не думаю, что когда-нибудь привыкну к этому. Так что оно того стоит… Просто необходимо дойти до баланса, — убеждена звезда. Поделиться

Это не первый случай, когда Адель ставит на паузу свою музыку карьеру. Раньше у артистки были проблемы с голосовыми связями, из-за чего она долго не давала концертов.

В следующий раз певица уходила со сцены, чтобы посвятить себя воспитанию сына. Однако каждый раз знаменитость возвращались с новыми хитами. Так что можно предположить, что в этот раз будет так же.

Адель рассорилась с собственным фанатом во время концерта.

Всемирно известная британская певица Адель никогда не скрывала, что обожает своих поклонников, однако, как оказалось, она никогда не будет мириться с грубостью с их стороны.

Как отмечают американские журналисты, недавно артистка организовала масштабный концерт в Лас-Вегасе.

Однако он запомнится фанатам звезды не только ее грандиозным выступлением, но и внезапно разгоревшимся конфликтом между Адель и ее поклонником.

Последний, неожиданно для всех присутствующих, решил оскорбить представителей ЛГБТК+, но это очень не понравилось певице.

Как известно, она очень много раз поддерживала прайд, в частности, из-за своего творчества. Адель рассказала, что ее песня I Set Fire To The Rain является гимном гомосексуалов.

Поэтому когда ее фанат внезапно из зала крикнул певице "Прайд отстой", артистка не смогла скрыть своего возмущения.