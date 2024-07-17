Співачка Адель вирішила залишити велику сцену та розкрила причину

Відома британська співачка Адель, яка раніше знепритомніла на концерті через важку хворобу, приголомшила новиною шанувальників. Артистка повідомила, що хоче взяти перерву у музичній кар'єрі.
Головні тези:
- Адель планує зосередитися на інших творчих проєктах наприкінці року.
- Це не перша творча перерва Адель, раніше в артистки були проблеми з голосовими зв'язками
- Попри паузу в кар'єрі, шанувальники сподіваються на повернення співачки з новими хітами.
Після туру співачка Адель планує повернутись до Великої Британії
Зірка зізналася, що йде на деякий час з великої сцени. Вона не планує випускати нових пісень та давати концертів. Після свого великого музичного туру Адель хоче зосередитися на "деяких інших творчих речах".
У планах виконавиці восени після останніх виступів у Лас-Вегасі, США, вирушити до рідної Великої Британії. Там Адель хоче провести час з рідними та відпочити від завантаженого графіка.
Зазначимо, що це не перший випадок, коли Адель ставить на паузу свою музичку кар'єру. Раніше в артистки були проблеми з голосовими зв'язками, через що вона довгий час не давала концертів.
Наступного разу співачка йшла зі сцени, аби присвятити себе вихованню сина. Однак щоразу знаменитість поверталися з новими хітами. Тож, можна припустити, що цього разу буде так само.
Адель розсварилася з власним фанатом під час концерту — відео
Всесвітньо відома британська співачка Адель ніколи не приховувала, що обожнює своїх шанувальників, однак, як виявилося, вона ніколи не буде миритися з грубістю з їхнього боку.
Як зазначають американські журналісти, нещодавно артистка організувала масштабний концерт у Лас-Вегасі.
Однак він запам’ятається фанатам зірки не лише її грандіозним виступом, а й конфліктом, який раптово розгорівся між Адель та її прихильником.
Останній, неочікувано для всіх присутніх, вирішив образити представників ЛГБТК+, та це дуже не сподобалося співачці.
Як відомо, вона дуже багато разів підтримувала прайд, зокрема через свою творчість. Нещодавно Адель розповіла, що її пісня I Set Fire To The Rain є гімном гомосексуалів.
Тому, коли її фанат раптово із зали крикнув співачці "Прайд відстій", артистка не змогла приховати свого обурення.
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