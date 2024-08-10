Певица Адель выходит замуж — фото и видео
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Певица Адель выходит замуж — фото и видео

Адель
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Источник:  online.ua

Всемирно известная британская певица Адель впервые публично призналась, что обручилась и планирует в скором времени сыграть свадьбу.

Главные тезисы

  • Адель обручилась с Ричем Полом и планирует свадьбу. Она рассказала об этом во время концерта в Мюнхене.
  • Это будет уже второй брак британской певицы.
  • Артистка также намерена взять перерыв от музыкальной карьеры, чтобы сосредоточиться на других творческих проектах.

Адель стала невестой и похвасталась кольцом

Артистка решилась подтвердить свою помолвку с Ричем Полом во время концерта в Мюнхене 9 августа.

Она не только рассказала своим поклонникам, что выходит замуж, а также успела похвастаться кольцом с бриллиантом, обращаясь к зрителям на специально построенной площадке на 80 тысяч мест.

Что важно понимать 36-летняя Адель и 42-летний основатель Klutch Sports Group Рич Пол начали встречаться еще 3 года назад.

В июле 2024 года влюбленные обручились, однако поначалу скрывали это от фанатов певицы.

Журналистам также удалось узнать, что Рич Пол сделал предложение артистке в ее родном городе Тоттенем на севере Лондона.

Как уже упоминалось, ранее Адель была замужем за Саймоном Конеки. В браке звезда родила своего первого ребенка — сына Анджело. Пара официально заявила о разводе еще пять лет назад.

Адель планирует временно покинуть большую сцену

По словам артистки, какое-то время она не будет писать и выпускать новые песни и давать концерты.

Сразу после завершения своего большого музыкального тура Адель намерена сконцентрироваться на "некоторых других творческих вещах".

У меня вообще нет никаких планов относительно новой музыки. Я хочу большого перерыва после этого (тура — ред.). Планирую заниматься другими творческими вещами, хотя бы ненадолго, — рассказала певица.

Вполне возможно, что за время этого перерыва звезда успеет сыграть свадьбу с любимым.

Адель откровенно признается, что скучает по периоду жизни, когда о ней никто не знал.

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