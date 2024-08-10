Певица Адель выходит замуж — фото и видео

Всемирно известная британская певица Адель впервые публично призналась, что обручилась и планирует в скором времени сыграть свадьбу.

Адель стала невестой и похвасталась кольцом

Артистка решилась подтвердить свою помолвку с Ричем Полом во время концерта в Мюнхене 9 августа.

Она не только рассказала своим поклонникам, что выходит замуж, а также успела похвастаться кольцом с бриллиантом, обращаясь к зрителям на специально построенной площадке на 80 тысяч мест.

“I’m already getting MARRIED” the way Adele showed off her engagement ring 💍 pic.twitter.com/dN6ods0npq — fran sainz⁵⁵🍷 (@adeledrinkswine) August 9, 2024

Что важно понимать 36-летняя Адель и 42-летний основатель Klutch Sports Group Рич Пол начали встречаться еще 3 года назад.

В июле 2024 года влюбленные обручились, однако поначалу скрывали это от фанатов певицы.

Журналистам также удалось узнать, что Рич Пол сделал предложение артистке в ее родном городе Тоттенем на севере Лондона.

Adele seemingly confirms she and Rich Paul are engaged after three years of dating, after a fan jokingly asked for her hand in marriage



“I can’t marry you because I’m already getting married so I can’t,” she said while holding up her left hand to signal an engagement

🔗:… pic.twitter.com/ui7GhKoISl — Glock Topickz (@Glock_Topickz) August 9, 2024

Как уже упоминалось, ранее Адель была замужем за Саймоном Конеки. В браке звезда родила своего первого ребенка — сына Анджело. Пара официально заявила о разводе еще пять лет назад.

Адель планирует временно покинуть большую сцену

По словам артистки, какое-то время она не будет писать и выпускать новые песни и давать концерты.

Сразу после завершения своего большого музыкального тура Адель намерена сконцентрироваться на "некоторых других творческих вещах".

У меня вообще нет никаких планов относительно новой музыки. Я хочу большого перерыва после этого (тура — ред.). Планирую заниматься другими творческими вещами, хотя бы ненадолго, — рассказала певица. Поделиться

Вполне возможно, что за время этого перерыва звезда успеет сыграть свадьбу с любимым.