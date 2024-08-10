Співічка Адель виходить заміж — фото та відео

Всесвітньо відома британська співачка Адель вперше публічно зізналася, що заручилася та планує незабаром зіграти весілля.

Адель стала нареченою та похизувалася каблучкою

Артистка наважилася підтвердила свої заручини з Річем Полом під час концерту у Мюнхені 9 серпня.

Вона не лише розповіла своїм шанувальникам, що виходить заміж, а також встигла похизуватися каблучкою з діамантом, звертаючись до глядачів на спеціально побудованому майданчику на 80 тисяч місць.

“I’m already getting MARRIED” the way Adele showed off her engagement ring 💍 pic.twitter.com/dN6ods0npq — fran sainz⁵⁵🍷 (@adeledrinkswine) August 9, 2024

Що важливо розуміти 36-річна Адель і 42-річний засновник Klutch Sports Group Річ Пол почали зустрічатися ще 3 роки тому.

У липні 2024 року закохані заручилися, однак спочатку приховували це від фанатів співачки.

Журналістам також вдалося дізнатися, що Річ Пол освідчився артистці в її рідному місті Тоттенем на півночі Лондона.

Adele seemingly confirms she and Rich Paul are engaged after three years of dating, after a fan jokingly asked for her hand in marriage



“I can’t marry you because I’m already getting married so I can’t,” she said while holding up her left hand to signal an engagement

🔗:… pic.twitter.com/ui7GhKoISl — Glock Topickz (@Glock_Topickz) August 9, 2024

Як уже згадувалося, раніше Адель була одружена з Саймоном Конекі. У шлюбі зірка народила свою першу дитину — сина Анджело. Пара офіційно заявила про розлучення ще 5 років тому.

Адель планує тимчасово залишити велику сцену

За словами артистки, якийсь час вона не буде писати та випускати нових пісень та давати концертів.

Одразу після завершення свого великого музичного туру Адель має намір сконцентруватися на "деяких інших творчих речах".

У мене взагалі немає жодних планів щодо нової музики. Я хочу великої перерви після цього (туру — ред.). Планую займатися іншими творчими речами, хоча б ненадовго, — розповіла співачка. Поширити

Цілком можливо, що за час цієї перерви зірка встигне зіграти весілля з коханим.