Співічка Адель виходить заміж — фото та відео
Категорія
Шоу-бізнес
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Співічка Адель виходить заміж — фото та відео

Адель
Джерело:  online.ua

Всесвітньо відома британська співачка Адель вперше публічно зізналася, що заручилася та планує незабаром зіграти весілля.

Головні тези:

  • Адель заручилася з Річем Полом та планує весілля. Вона розповіла про це під час концерту у Мюнхені.
  • Це буде уже другий шлюб британської співачки.
  • Артистка також збирається взяти перерву від музичної кар'єри для зосередження на інших творчих проєктах.

Адель стала нареченою та похизувалася каблучкою

Артистка наважилася підтвердила свої заручини з Річем Полом під час концерту у Мюнхені 9 серпня.

Вона не лише розповіла своїм шанувальникам, що виходить заміж, а також встигла похизуватися каблучкою з діамантом, звертаючись до глядачів на спеціально побудованому майданчику на 80 тисяч місць.

Що важливо розуміти 36-річна Адель і 42-річний засновник Klutch Sports Group Річ Пол почали зустрічатися ще 3 роки тому.

У липні 2024 року закохані заручилися, однак спочатку приховували це від фанатів співачки.

Журналістам також вдалося дізнатися, що Річ Пол освідчився артистці в її рідному місті Тоттенем на півночі Лондона.

Як уже згадувалося, раніше Адель була одружена з Саймоном Конекі. У шлюбі зірка народила свою першу дитину — сина Анджело. Пара офіційно заявила про розлучення ще 5 років тому.

Адель планує тимчасово залишити велику сцену

За словами артистки, якийсь час вона не буде писати та випускати нових пісень та давати концертів.

Одразу після завершення свого великого музичного туру Адель має намір сконцентруватися на "деяких інших творчих речах".

У мене взагалі немає жодних планів щодо нової музики. Я хочу великої перерви після цього (туру — ред.). Планую займатися іншими творчими речами, хоча б ненадовго, — розповіла співачка.

Цілком можливо, що за час цієї перерви зірка встигне зіграти весілля з коханим.

Адель відверто зізнається, що сумує за періодом життя, коли про неї ніхто не знав.

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