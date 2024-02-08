Певица Karol G стала "Женщиной года 2024" по версии Billboard

Колумбийская певица Karol G получит награду "Женщина 2024 года" на церемонии Billboard Women in Music Awards, которая состоится в марте.
Karol G стала Женщиной года
Billboard выбрал певицу из Колумбии Karol G Женщиной года.
Ежегодная церемония Billboard Women in Music Awards отмечает женщин в музыкальной индустрии, которые "внесли значительный вклад в бизнес и своей работой и постоянным успехом вдохновляют поколения женщин брать на себя все большую ответственность в этой области".
Благодаря своему огромному таланту, Karol G создала движение для женщин по всему миру благодаря своим вдохновенным текстам и уверенности в себе. Релиз ее новаторского альбома Mañana Será Bonito доказал, что она сила, с которой следует считаться как в английском, так и в испанском чартах, — сказала Ханна Карп, редакционная директор Billboard.
Кроме того, на церемонии вручат и другие награды:
"Икона" (Icon Award) — Кайли Миноуг;
"Визионерка" (Visionary Award) — Марен Моррис;
"Хитмейкер" (Hitmaker Award) — Ice Spice;
Powerhouse Award — Charli XCX;
"Влияние" (Impact Award) — Янг Мико;
"Восходящая звезда" (Rising Star award) — Виктория Моне;
"Группа года" (Group of the Year Award) — NewJeans;
"Прорыв" (Breakthrough Award) — TEMS;
"Глобальная сила" (Global Force Awards) — Луиза Сонза.
Среди прошлых лауреаток премии "Женщина года" — SZA, Оливия Родриго, Cardi B, Билли Айлиш, Ариана Гранде, Селена Гомес, Мадонна, Леди Гага и Тейлор Свифт.
Кто такая Karol G
Karol G (настоящее имя Каролина Наварро) считается одной из самых известных колумбийских артисток. Она получила пять латиноамериканских "Грэмми" и четыре награды Billboard Music Awards.
А в 2024 году стала первой женщиной, победившей в категории Musica Urbana Album на основной "Грэмми". Отметили ее альбом Mañana Será. Также для нее это первое "Грэмми" в карьере.
По итогам года из 50 лучших треков в латиноамериканском чарте Hot Latin Songs Billboard только 11 были женскими, шесть из которых принадлежали Karol G.
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